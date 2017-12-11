Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Beşiktaş'ın rakipleri hangi takımlar olacak? Şampiyonlar Ligi kura çekimi için futbolseverler nefesini tuttu. Beşiktaş'ın da rakibinin belli olacağı Şampiyonlar Ligi kura çekimi için bekleyiş sürüyor. Peki Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Beşiktaş'ın rakipleri hangi takımlar olacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sona erdi. Gzöler kura çekimlerine çevrildi. Temsilcimiz Beşiktaş'ın da rakipleri belli olacak Şampiyonlar Ligi kura çekimi öncesi Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri sayfamızda. Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? İşte detaylar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Beşiktaş'ın rakibinin belli olacağı Şampiyonlar Ligi kura çekimi, 11 Aralık 2017 Pazartesi günü, Türkiye saatiyle 14:00'te İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. Kura çekimi ile birlikte 16 takımın eşleşmesi tamamlanacak ve oynanacak 8 maç belli olacak.

Böylece 8 karşılaşma belli olacak ve grubunu lider olarak tamamlayan temsilcimiz Beşiktaş, diğer 7 grubun ikincisinden biriyle eşleşecek.

Temsilcimiz Beşiktaş'ın da bulunduğu son 16 turunda ilk maçlar 13-14 Şubat ve 20-21 Şubat, rövanş maçları ise 6-7 Mart ve 13-14 Mart tarihlerinde oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GRUPTAN ÇIKAN TAKIMLAR

Manchester United

FC Basel

Liverpool

Sevilla

Paris Saint-Germain

FC Bayern Münih

AS Roma

Chelsea FC

Manchester City

Shakhtar Donetsk

Beşiktaş

FC Porto

FC Barcelona

Juventus

Tottenham

Real Madrid CF

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Basel

Sevilla

FC Bayern Münih

FC Shakhtar Donetsk

Chelsea FC

Juventus

Real Madrid CF