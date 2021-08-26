Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Beşiktaş'ın bu sezon boy göstereceği Şampiyonlar Ligi'nde grup kura çekimi heyecanı yaşanıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? İşte, detaylar…

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde çekilecek kuranın ardından belirlenecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi UEFA.tv kanal/kanallarından canlı yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Grup Etabı Kura Çekimi bugünsaat 19:00'da başlayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TORBALAR

1. TORBA

Chelsea (İngiltere)Villarreal (İspanya)Atletico Madrid (İspanya)Manchester City (İngiltere)Bayern Münih (Almanya)Inter (İtalya)Lille (Fransa)Sporting Lizbon (Portekiz) Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

2. TORBA

Real Madrid (İspanya)Barcelona (İspanya)Juventus (İtalya)Manchester United (İngiltere)PSG (Fransa)Liverpool (İngiltere)Sevilla (İspanya)Borussia Dortmund (Almanya)

3. TORBA

Shakhtar (Ukrayna)Porto (Portekiz)Ajax (Hollanda)RB Leipzig (Almanya)Salzburg (Avusturya)Benfica (Portekiz)Atalanta (İtalya)Zenit (Rusya) Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

4. TORBA

BEŞİKTAŞ (TÜRKİYE)Dinamo Kiev (Ukrayna)Sheriff Tiraspol (Moldova)Club Brugge (Belçika)Young Boys (İsviçre)Milan (İtalya)Malmö (İsveç)Wolfsburg (Almanya)

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Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda? - Haberler
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