Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda?

Beşiktaş'ın bu sezon boy göstereceği Şampiyonlar Ligi'nde grup kura çekimi heyecanı yaşanıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? İşte, detaylar…