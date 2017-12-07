Şampiyonlar Ligi kura çekimi 2017! Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri. Şampiyonlar Ligi kura çekimi için heyecanlı bekleyiş başladı. Grup aşamasının sona ermesiyle gruptan çıkan takımlar belli oldu ve artık kura çekimi için nefesler tutuldu. Peki Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi gün?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçları tamamlandı ve gruptan çıkan takımlar belli oldu. Maçların sona ermesinin ardından futbolseverler, merakla "Şampiyonlar Ligi kurası ne zaman?" ve "Şampiyonlar Ligi kura çekimi" aramalarını yapıyor. Peki temsilcimiz Beşiktaş'ın da rakibinin belli olacağı Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? İşte detaylar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Grup aşamasının ardından 16 takımın mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'nde kuralar için nefesler tutuldu. 16 takım da eşleşecekleri takımı merakla bekliyor. Heyecanla beklenen Şampiyonlar Ligi kura çekimi, 11 Aralık 2017 Pazartesi günü, Türkiye saatiyle 14:00'te İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.

Gerçekleştirilecek olan Şampiyonlar Ligi kura çekimi, canlı olarak TRT Spor kanalından izlenebilecek. Öte yandan kura çekim canlı olarak UEFA'nın resmi internet sitesi üzerinden de takip edilebilecek.

Böylece 8 karşılaşma belli olacak ve grubunu lider olarak tamamlayan temsilcimiz Beşiktaş, diğer 7 grubun ikincisinden biriyle eşleşecek.

Temsilcimiz Beşiktaş'ın da bulunduğu son 16 turunda ilk maçlar 13-14 Şubat ve 20-21 Şubat, rövanş maçları ise 6-7 Mart ve 13-14 Mart tarihlerinde oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GRUPTAN ÇIKAN TAKIMLAR

Manchester United

FC Basel

Liverpool

Sevilla

Paris Saint-Germain

FC Bayern Münih

AS Roma

Chelsea FC

Manchester City

Shakhtar Donetsk

Beşiktaş

FC Porto

FC Barcelona

Juventus

Tottenham

Real Madrid CF

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Basel

Sevilla

FC Bayern Münih

FC Shakhtar Donetsk

Chelsea FC

Juventus

Real Madrid CF