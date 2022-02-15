Şampiyonlar Ligi geri döndü! İşte herkesin merakla beklediği dev maçlarda ilk 11'ler
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Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 turu maçlarıyla yeniden başlıyor. Saat 23.00'te ilk düdüğün çalacağı PSG-Real Madrid ve Sporting-Manchester City karşılaşmalarında ilk 11'ler belli oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı bu gece oynanacak maçlarla başlıyor. Erken final niteliği taşıyan gecenin karşılaşmasında Paris Saint-Germain, sahasında Real Madrid'i ağırlayacak. Gecenin bir diğer maçında ise İngiliz devi Manchester City, Devler Ligi'nin flaş ekibi Manchester City'e konuk oluyor.
NEYMAR YEDEK KULÜBESİNDE
Parc de Princes'te oynanacak PSG-Real Madrid maçını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Fransız ekibinde Messi ve Mbappe ilk 11'de başlarken Neymar ise yedek kulübesinde yer alacak
İşte ilk 11'ler:
Paris Saint-Germain: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes, Danilo, Paredes, Verratti, Messi, Di Maria, Mbappe
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Miltao, Alaba, Mendy, Modric, Casemiro, Kroos, Asensio, Vinicius Junior, Benzema
FUTBOLSEVERLER PORTEKİZ'DE GOL YAĞMURU BEKLİYOR
Gecenin bir diğer maçında ise A Grubu'ndan 12 puanla lider çıkan Manchester City, Beşiktaş'ın bulunduğu C Grubu'ndan 2. sırada çıkan Sporting'e konuk olacak. İki ekibin son haftalardaki formu göz kamaştırırken futbolseverler gollü bir maç bekliyor.
İşte ilk 11'ler:
Sporting: Adan, Inacio, Coates, Feddal, Porro, Palhinha, Matheus Nunes, Reis, Sarabia, Paulinho, Gonçalves
Manchester City: Ederson, Stones, Dias, Laporte, Cancelo, Rodri, De Bruyne, Bernardo, Mahrez, Foden, Sterling