Şampiyonlar Ligi geri döndü! İşte herkesin merakla beklediği dev maçlarda ilk 11'ler - Haberler
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Şampiyonlar Ligi geri döndü! İşte herkesin merakla beklediği dev maçlarda ilk 11'ler

Haberler.com - Spor
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Şampiyonlar Ligi geri döndü! İşte herkesin merakla beklediği dev maçlarda ilk 11'ler

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 turu maçlarıyla yeniden başlıyor. Saat 23.00'te ilk düdüğün çalacağı PSG-Real Madrid ve Sporting-Manchester City karşılaşmalarında ilk 11'ler belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı bu gece oynanacak maçlarla başlıyor. Erken final niteliği taşıyan gecenin karşılaşmasında Paris Saint-Germain, sahasında Real Madrid'i ağırlayacak. Gecenin bir diğer maçında ise İngiliz devi Manchester City, Devler Ligi'nin flaş ekibi Manchester City'e konuk oluyor.

NEYMAR YEDEK KULÜBESİNDE

Parc de Princes'te oynanacak PSG-Real Madrid maçını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Fransız ekibinde Messi ve Mbappe ilk 11'de başlarken Neymar ise yedek kulübesinde yer alacak

İşte ilk 11'ler:

Paris Saint-Germain: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes, Danilo, Paredes, Verratti, Messi, Di Maria, Mbappe

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Miltao, Alaba, Mendy, Modric, Casemiro, Kroos, Asensio, Vinicius Junior, Benzema

Şampiyonlar Ligi geri döndü! İşte herkesin merakla beklediği dev maçlarda ilk 11'ler

FUTBOLSEVERLER PORTEKİZ'DE GOL YAĞMURU BEKLİYOR

Gecenin bir diğer maçında ise A Grubu'ndan 12 puanla lider çıkan Manchester City, Beşiktaş'ın bulunduğu C Grubu'ndan 2. sırada çıkan Sporting'e konuk olacak. İki ekibin son haftalardaki formu göz kamaştırırken futbolseverler gollü bir maç bekliyor.

İşte ilk 11'ler:

Sporting: Adan, Inacio, Coates, Feddal, Porro, Palhinha, Matheus Nunes, Reis, Sarabia, Paulinho, Gonçalves

Manchester City: Ederson, Stones, Dias, Laporte, Cancelo, Rodri, De Bruyne, Bernardo, Mahrez, Foden, Sterling

Şampiyonlar Ligi geri döndü! İşte herkesin merakla beklediği dev maçlarda ilk 11'ler

Haberler.com - Spor

Paris Saint Germain, Manchester City FC, Real Madrid, Sporting, Spor, Haberler

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