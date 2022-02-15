Şampiyonlar Ligi geri döndü! İşte herkesin merakla beklediği dev maçlarda ilk 11'ler

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı bu gece oynanacak maçlarla başlıyor. Erken final niteliği taşıyan gecenin karşılaşmasında Paris Saint-Germain, sahasında Real Madrid'i ağırlayacak. Gecenin bir diğer maçında ise İngiliz devi Manchester City, Devler Ligi'nin flaş ekibi Manchester City'e konuk oluyor.

NEYMAR YEDEK KULÜBESİNDE

Parc de Princes'te oynanacak PSG-Real Madrid maçını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Fransız ekibinde Messi ve Mbappe ilk 11'de başlarken Neymar ise yedek kulübesinde yer alacak

İşte ilk 11'ler:

Paris Saint-Germain: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes, Danilo, Paredes, Verratti, Messi, Di Maria, Mbappe

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Miltao, Alaba, Mendy, Modric, Casemiro, Kroos, Asensio, Vinicius Junior, Benzema

FUTBOLSEVERLER PORTEKİZ'DE GOL YAĞMURU BEKLİYOR

Gecenin bir diğer maçında ise A Grubu'ndan 12 puanla lider çıkan Manchester City, Beşiktaş'ın bulunduğu C Grubu'ndan 2. sırada çıkan Sporting'e konuk olacak. İki ekibin son haftalardaki formu göz kamaştırırken futbolseverler gollü bir maç bekliyor.

İşte ilk 11'ler:

Sporting: Adan, Inacio, Coates, Feddal, Porro, Palhinha, Matheus Nunes, Reis, Sarabia, Paulinho, Gonçalves

Manchester City: Ederson, Stones, Dias, Laporte, Cancelo, Rodri, De Bruyne, Bernardo, Mahrez, Foden, Sterling

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