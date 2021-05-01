Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınacağı iddiası
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Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınacağı iddiası

Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınacağı iddiası
Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Spor

Fransız basını, UEFA'nın 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini İngiltere'ye alabileceğini iddia etmişti. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, finalin İstanbul'dan alınacağı yönündeki haberlerin doğru olmadığını açıkladı. Yardımcı, finalin planladığı gibi 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını söyledi.

Futbolda Şampiyonlar Ligi finalinin 29 Mayıs 2021 tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanıyor. Dev final için geri sayım sürerken Fransız basını, lig finaliyle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

''İSTANBUL'DAN ALINABİLİR''

RMC Sport, Şampiyonlar Ligi finalinin geçen sezon olduğu gibi yine İstanbul'dan alınabileceğini öne sürdü. Haberde ülkemizdeki koronavirüs vakaları ve tam kapanma kararına vurgu yapılarak, UEFA'nın bu durumu yakından değerlendirdiği belirtildi.

TFF BAŞKAN VEKİLİ İDDİALARI YALANLADI

İddiaların basında geniş yankı bulmasının ardından konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, finalin İstanbul'dan alınacağı yönündeki haberleri doğru olmadığını belirtti.

Yardımcı, "Final daha önce planlandığı gibi İstanbul'da yapılacak. Organizasyonu en sağlıklı ve güvenli şekilde gerçekleştireceğiz. UEFA ile sürekli temas halindeyiz. Hazırlıklarımızı tamamladık. Şampiyonlar Ligi finalinin İngiltere'ye alınması gibi durum söz konusu değil." dedi.

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Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör
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Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınacağı iddiası
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Fransız basını, UEFA'nın 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini İngiltere'ye alabileceğini iddia etmişti.

TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, finalin İstanbul'dan alınacağı yönündeki haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

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