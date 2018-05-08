Dünyaca Ünlü Yıldız Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi Final Maçında Sahne Alacak!

Ukrayna'nın Kiev kentinde oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile Liverpool, kozlarını paylaşacak. İngiliz şarkıcı Dua Lipa, dev maç öncesinde izleyenleri coşturacak.

AÇILIŞ SEREMONİSİNDE SAHNE ALACAK

Maçın açılış seremonisinde ise sürpriz bir isim sahne alacak. Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile Liverpool, kozlarını paylaşacak.

DEV MAÇ ÖNCESİ İZLEYENLERİ COŞTURACAK

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre İngiliz şarkıcı Dua Lipa, dev maç öncesinde izleyenleri coşturacak.

DÜNYA ÇAPINDA 2.2 MİLYON ALBÜM SATIŞINA ULAŞTI

Genç şarkıcı Dua Lipa, dünya çapında 2.2 milyon albüm satışına ulaşmış başarılı bir isim.. Dua Lipa'nın 'New Rules' isimli şarkısına çektiği klip Youtube'da 1 milyar izlenmeyi aşmış durumda.