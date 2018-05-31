Şampiyonlar Ligi Finalinde Liverpool'u Yakan Kaleciye Sürpriz Teklif

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid karşısında yaptığı kritik hatalarla kupanın kaybedilmesinde önemli rol oynayan Liverpool'un 23 yaşındaki file bekçisi Karius'a İtalya 3. Ligi'nden sürpriz bir teklif geldi.

Serie C ekiplerinden FC Rimini takımının başkanı Giorgio Rassi yazdığı mektupta, Alman kaleciye doğum günü hediyesi olarak bir yıllık sözleşme önerdiklerini ifade etti.

TEHDİT MESAJLARI ALMIŞTI

Karius, final karşılaşmasında yaptığı hatalar sonrası birçok tehdit mesajları almıştı. Genç kaleci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyduğu üzüntüyü dile getirmişti.