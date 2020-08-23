Şampiyonlar Ligi Finali: Paris SG: 0 - Bayern Münih: 1 (Maç sonucu)
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Şampiyonlar Ligi Finali: Paris SG: 0 - Bayern Münih: 1 (Maç sonucu)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain ve Bayern Münih, Portekiz'in Lizbon kentinde karşı karşıya geldi.

Şampiyonlar Ligi Finali: Paris SG: 0 - Bayern Münih: 1 (Maç sonucu)
23.08.2020 23:57 | Son Güncelleme: 24.08.2020 00:01

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain ve Bayern Münih, Portekiz'in Lizbon kentinde karşı karşıya geldi. Bayern, 59. dakikada Coman'ın kafa golüyle maçı 1-0 kazanarak, Şampiyonlar Ligi Kupası'nı 6. kez kazanmayı başardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Di Maria'nın pasında sol kanatta topla buluşan Mbappe, ceza sahasına girer girmez şutunu çıkardı ancak Kimmich ayak koyarak tehlikeyi engelledi.

18. dakikada sol kanatta topla buluşan Mbappe, savunmanın arkasına sarkan Neymar'ı gördü. Bu futbolcunun şutunda kaleci Neuer topu kornere göndermeyi başardı.

22. dakikada Davies'in soldan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Lewandowski dönerek vuruşunu yaptı, kaleci Navas'ı geçen top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

23. dakikada Neymar'ın pasında topla buluşan Di Maria, Herrera ile verkaç yapıp ceza sahası içinde topla buluştu. Arjantinli futbolcunun şutunda top az farkla auta çıktı.

31. dakikada sağ kanatta topla buluşan Gnabry ceza sahasına ortaladı. Zor pozisyondaki Lewandowsk'nin kafa vuruşunda kaleci Navas gole izin vermedi.

44. dakikada Bayern savunmasının hatasında topu kapan Mbappe, Di Maria'yla verkaç yaptı ve şutunu çekti. Kaleci Neuer topu hakim oldu.

59. dakikada Paris Saint Germain savunmasından seken top Kimmich'te kaldı. Bu futbolcu arka direğe ortaladı. Müsait pozisyondaki Coman kafayla topu filelere gönderdi. 0-1

67. dakikada Di Maria'nın sağdan ceza sahasına yaptığı ortada savunmanın arkasına sarkan Mbappe topun üzerinden atladı ancak kaleci Neuer bu pozisyonda kontrpiyede kalmadı.

70. dakikada Di Maria, ceza sahasına giren Marquinhos'u gördü. Bu futbolcunun müsait pozisyondaki şutunda kaleci Neuer topu kornere gönderdi.

Stat: Estadio da Luz

Hakemler: Daniele Orsato xx, Lorenzo Manganelli xx, Alessandro Giallatini xx

Paris SG: Navas xx, Kehrer xx, Silva xx, Kimpembe xx, Bernat xx (Kurzawa dk. 80 x), Herrera xx (Draxler dk. 72 xx), Marquinhos xx, Paredes xx (Veratti dk. 65 xx), Di Maria xx (Moting dk. 80 x), Mbappe xx, Neymar xx

Yedekler: Rico, Bulka, Diallo, Bakker, Dagba, Sarabia, Gueye, Icardi

Teknik Direktör: Thomas Tuchel

Bayern Münih: Neuer xxx, Kimmich xxx, Boateng x (Süle dk. 25 xxx), Alaba xxx, Davies xxx, Alcantara xxx (Tolisso dk. 86 ?), Goretzka xxx, Gnabry xxx (Coutinho dk. 68 xx), Müller xx, Coman xxx (Perisic dk. 68 xxx), Lewandowski xx

Yedekler: Ulreich, Hofmann, Odriozola, Pavard, Martinez, Hernandez, Cuisance, Zirkzee

Teknik Direktör: Hansi Flick

Gol: Coman (dk. 59) (Bayern Münih)

Sarı kartlar: Davies, Gnabry, Süle, Müller (Bayern Münih), Paredes, Neymar, Silva, Kurzawa (Paris SG)

(İHA)

Kaynak: İHA

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