Şampiyonlar Ligi finali öncesi İngiliz taraftarlar birbirine girdi
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Şampiyonlar Ligi finali öncesi İngiliz taraftarlar birbirine girdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

- Şampiyonlar Ligi finali öncesi İngiliz taraftarlar birbirine girdi Bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacak olan Manchester City ile Chelsea'nin taraftarları arasında karşılaşmanın oynanacağı Porto şehrinde arbede yaşandı.

- Şampiyonlar Ligi finali öncesi İngiliz taraftarlar birbirine girdi

İSTANBUL - Bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacak olan Manchester City ile Chelsea'nin taraftarları arasında karşılaşmanın oynanacağı Porto şehrinde arbede yaşandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final günü geldi. Bu akşam İki İngiliz ekibi Manchester City ve Chelsea kupaya uzanmak için kozlarını paylaşacak. Porto'da oynanacak final maçı öncesi dün gece saatlerinde İngiliz taraftarlar arasında arbede yaşandı. İngiliz holiganlar arasında aşırı alkolün de etkisi ile daha öncekilere benzer görüntüler yaşandı.

Daha önce 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi Finali, Portekiz'in Porto kentine alınmıştı.

Manchester City - Chelsea karşılaşması bu akşam TSİ 22.00'de Estadio do Dragao Stadyumu'nda oynanacak. Final mücadelesini maksimum 16 bin 500 taraftar stattan izleyebilecek.

Şampiyonlar Ligi finali öncesi İngiliz taraftarlar birbirine girdi
Şampiyonlar Ligi finali öncesi İngiliz taraftarlar birbirine girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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