UEFA, Şampiyonlar Ligi Finalini New York'a Vermeyi Düşünüyor
UEFA yetkililerin bir süredir gizli bir şekilde, Şampiyonlar Ligi finalininin ev sahipliğinin New York'a verilmesini konuştukları ortaya çıktı.
Avrupa futbolunun zirvesi Şampiyonlar Ligi'nde, finalin adresi önümüzdeki yıllarda değişebilir. Bu sezon Liverpool ile Real Madrid arasında Kiev'de oynanacak final maçı için bir takım organizasyonel sıkıntıların belirdiği bildirildi.
AVRUPA'DA HER ÜLKE YAPAMIYOR
UEFA'nın, kıtanın büyük futbol ülkelerinde düzenlediği finaller dışında, daha küçük ülkelere verdiği final ev sahipliklerinde, organizasyonel açıdan sıkıntılar yaşadığına ve Avrupa'da sadece bazı ülkelerin organizasyonu eksiksiz gerçekleştirebileceğine inandıklarına dikkat çekildi. Bu durumu göz önünde bulunduran UEFA'lı yetkililerin bir süredir final maçlarını Avrupa dışında oynatmayı konuştukları bildirildi.
SAAT FARKI YETKİLİLERİ DÜŞÜNDÜRÜYOR
Final maçını Avrupa dışında düzenlemenin artılarını ve eksilerini masaya yatıran yetkililerin, konuyu kendi aralarında tartıştıkları belirtildi. Ev sahipliğinin Amerika ya da Asya kıtası gibi yerlerde yapılması konusunda yetkilileri en çok düşündüren faktörün, bu kıtalarla Avrupa arasındaki saat farkı olduğu vurgulandı.
MIAMI VE DOHA DA ADAYLARDAN
Futbolun gelişmekte olduğu bir ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'nde bu dev karşılaşmanın oynanma ihtimalinin doğduğu ifade edildi. ABD'nin en büyük şehri olan New York'ta, bu kapsamda final maçının oynanabileceği bildirildi. Şampiyonlar Ligi final maçı için ABD'nin bir başka şehri Miami ve Katar'ın başkenti Doha gibi merkezlerin isimleri de zikredildi.
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Başka yer yokmuydu koskoca dünyada. . .Cevap Yaz Yayından KaldırNEW YORK: BİZDEN İYİSİNİMİ BULUCAN LANYayından Kaldır