Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi finali saat kaçta? İşte final maçı Muhtemel 11'ler!

Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020 -2021 sezonu şampiyonu belli oluyor. Manchester City ve Chelsea'nin karşılaşacağı nefesleri kesecek mücadelede, her iki takımda kupayı evlerine götürmek için elinden geleni yapacak. Peki Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi finali saat kaçta? İşte Şampiyonlar Ligi final maçı Muhtemel 11'ler!

Premier Lig Şampiyonu olup kupayı evine götüren Manchester City, uzun süredir hayalini kurduğu Şampiyonlar Ligi kupasını da müzesine götürmek istiyor, diğer yandan 2011 - 2012 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Chelsea, kupayı ikinci kez kazanmayı amaçlıyor. Peki nefesleri kesecek olan "Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta oynanacak? Şampiyonlar Ligi final maçına takımların hangi 11'ler ile başlaması bekleniyor?" Bu soruların cevaplarına haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Daha önce İstanbul Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan ancak İngiltere'nin Türkiye'yi Covid-19 kapsamında 'yüksek riskli' ülkeler arasına almasıyla birlikteEstadio do Dragao'ya oynanmasına karar verilen Şampiyonlar Ligi finali, 29 Mayıs Cumartesi günü Türkiye saatiyle 22:00'da oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNİN HAKEMİ KİM?

Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak olan maçı İspanyol hakem İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi finali Türkiye saatiyle 22:00'dan itibaren beIN Sports Haber'den şifresiz olarak ekranlara gelecek.

MANCHESTER CİTY VE CHELSEA ARASINDA OYNANACAK ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MUHTEMEL 11'LER!

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Dias, Zinchenko, Rodri, Silva, İlkay, De Bruyne, Foden, Mahrez

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Rüdiger, Silva, Kante, Jorginho, James, Chilwell, Mount, Ziyech, Werner

FİNALE NASIL GELDİLER?

Chelsea, Sevilla, Krasnodar ve Rennes ile eşleştiği E Grubu'nu 14 puan ile lider tamamlayarak son 16'ya kalmayı başardı. Sonraki turda Atletico Madrid ile eşleşen İngiliz devi, 1-0 ve 0-2'lik skorlarla tur atladı. Bir üst turda Ronaldo'lu Juventus ile eşleşen Chelsea, Juventus'u eleyerek herkesi şaşırttı ve çeyrek finalde Porto ile eşleşti. Porto'yu deplasmanda 2-0 yenen Chelsea, evindeki mücadeleyi kaybetmesine rağmen tur atlayan takım oldu. Yarı final mücadelesinde Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi Real Madrid ile eşleşen Chelsea, 1-1 ve 2-0'lık sonuçlarla finale yükselmeyi başardı.



Manchester City ise Porto, Olympiacos ve Marsilya ile C Grubu'nda mücadele etti. 16 Puan ile grubu lider tamamlayan Guardiola'nın öğrencileri üst turda Alman ekibi Mönchengladbach'ı iki maçta da 2-0'lık sonuçlarla geçerek beklentileri boşa çıkartmadı ve çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finaldeki rakibi başka bir Alman takımı Borussia Dortmund oldu. Borussia Dortmund'u da iki maçta 2-1'lik sonuçla yenen City, Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonluk adayı olan PSG ile eşleşti. Borussia Dortmund gibi PSG'yi de her iki maçta 2-1'le deviren Machester City böylelikle finale yükselmiş oldu.