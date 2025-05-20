Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde İtalya temsilcisi Inter ile Fransız ekibi Paris Saint-Germain karşı karşıya gelecek. Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 2. kez mücadele ederek tarihe geçecek. Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde İtalya temsilcisi Inter ile Fransız ekibi Paris Saint-Germain karşı karşıya gelecek.

"Devler Ligi"nde final maçı, 31 Mayıs Cumartesi günü Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 3-3'ün rövanşında İspanya temsilcisi Barcelona'yı ağırlayan Inter, normal süresi 3-3 tamamlanan mücadelede rakibini uzatma devreleri sonunda 4-3 yenerek adını finale yazdırdı. Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 4. golünü bu maçta penaltıdan atarak takımının turu geçmesinde önemli rol oynadı.

Çalhanoğlu, final karşılaşmasında süre alması durumunda "Devler Ligi" finalinde oynayarak kupayı kazanan ilk milli futbolcu olma mücadelesi de verecek.

Şampiyonlar Ligi finalinde milli futbolcular üst üste 3. kez boy gösterecek.

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?

A Milli Takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, 2023'te İstanbul'da oynanan finalde Inter formasıyla Manchester City'ye karşı mücadele etti ve ikince oldu.

Arda Güler ise Real Madrid'in final oynadığı ve kupaya uzandığı 2024'te İspanyol ekibinin maç kadrosunda yer aldı.

Real Madrid karşısında forma giyen Borussia Dortmund'un milli futbolcusu Salih Özcan da final heyecanı yaşadı.

Çalhanoğlu, Paris Saint-Germain karşılamasında forma giymesi durumunda Türk futbolcuların finalde boy gösterme geleneğini sürdürecek.

PSGInter maçı 31 Mayıs Cumartesi günü 22.00'de oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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