Şampiyonlar Ligi finali İstanbul yerine Porto'da oynanacak
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Şampiyonlar Ligi finali İstanbul yerine Porto'da oynanacak

Şampiyonlar Ligi finali İstanbul yerine Porto'da oynanacak
Deutsche Welle - Haberler | Güncel

UEFA, Manchester City ile Chelsea'yi 29 Mayıs'ta karşı karşıya getirecek olan Şampiyonlar Ligi finalinin, İstanbul yerine Portekiz'in Porto şehrinde oynanacağını açıkladı.

UEFA, Manchester City ile Chelsea'yi 29 Mayıs'ta karşı karşıya getirecek olan Şampiyonlar Ligi finalinin, İstanbul yerine Portekiz'in Porto şehrinde oynanacağını açıkladı.UEFA, İngiliz Manchester City ve Chelsea takımları arasında 29 Mayıs'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak stadyumda değişikliğe gitti. Buna göre daha önce İstanbul'da bulunan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan final mücadelesi, Portekiz'in Porto şehrindeki Estadio Do Dragao Stadı'na alındı.

UEFA, bu kararın alınmasındaki en önemli sebep olarak İngiliz hükümetinin Türkiye'yi salgın nedeniyle yüksek riskli ülkelerin bulunduğu "kırmızı listeye" dahil etmesi olduğunu belirtti. UEFA final karşılaşmasının İngiltere'ye alınması için İngiliz hükümeti ile görüşmelerin yapıldığını ancak olumlu sonuç alınamadığını da ifade etti.

UEFA Başkanı: Türk yetkililer kabul etti

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de alınan kararla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi Finali'ni seyircisiz oynatmak gibi bir düşüncelerinin olmadığını söyleyen Ceferin, "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türk yetkililer, UEFA'nın rakip kulüplerin taraftarlarına maçı izleme şansı verme çabalarını kabul etti" şeklinde konuştu.

Ceferin "TFF, her zaman UEFA'nın güvenilir ortağı olmuş ve Türkiye yıllar içinde birçok UEFA etkinliğine büyük bir başarıyla ev sahipliği yapmıştır. Yakın gelecekte Şampiyonlar Ligi finali ve daha birçok etkinlik için İstanbul ve Türkiye'de olmayı umuyorum" dedi.

Toplam 12 bin taraftarla oynanacak

UEFA, ayrıca yaptığı açıklamada mücadeleye alınacak taraftar sayısıyla da ilgili konuya açıklık getirdi. Buna göre final için Dragao Stadı'na takım başına 6 bin olmak üzere toplam 12 bin taraftar alınacak. Bununla birlikte toplam sayının ise ilerleyen günlerde yapılacak olan toplantılarda kesinleşeceği vurgulandı.

DHA, rtr/SSB, JD

(c)

Kaynak: Deutsche Welle

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