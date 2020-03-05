Şampiyonlar Ligi final maçı biletleri ne kadar? Şampiyonlar Ligi final maçı biletleri ne zaman satışa çıkıyor? Final maçı biletleri nereden alınır?

05.03.2020 14:21 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:21

UEFA'nın yaptığı açıklamaya göre, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçının bilet fiyatları, 70 euro (476 lira) ile 600 euro (4 bin 86 lira) arasında değişmektedir.

Finali canlı izlemek isteyen futbolseverler, UEFA'nın internet sitesinden 12 Mart Perşembe TSİ 16.00'ya kadar satışa sunulacak biletlerden faydalanabilecek.

Turnuvada finale kalacak takımların taraftarlarına toplam 40 bin adet (her biri için 20 bin adet) bilet ayrıldı.

Geçen yılki UEFA Şampiyonlar Ligi finaliyle aynı fiyatlarda satılan biletler ve kategorileri şöyle:

Kategori 4: 70 euro

Kategori 3: 180 euro

Kategori 2: 450 euro

Kategori 1: 600 euro