Şampiyonlar Ligi çeyrek finale kimler çıktı 2022? Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu mu, maçlar ne zaman
- Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi son 16 rövanş maçları bugün ve yarın oynanacak. Rövanş maçlarının ilk ayağında B. Münih ve Inter galip gelmişti. Peki, tur atlayan kimler oldu? Şampiyonlar Ligi çeyrek finale kimler çıktı 2022? Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu mu, maçlar ne zaman? İşte ayrıntılar...
UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlayacak merak edildi. Bugün Salı olması nedeniyle futbol severler Şampiyonlar Ligi 2. tur maçları hangi gün yayınlanacak onu araştırıyor. Geçtiğimiz ay 2. tur eşleşmeleri yapılmıştı ve birbirinden zorlu eşleşmeler olmuştu. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. tur, çeyrek final ve yarı final maçları ne zaman? Şampiyonlar Ligi 2. Tur maçları hangi gün oynanacak? Final maçı ne zaman? İşte tarihleri...
Şampiyonlar Ligi 2. tur eşleşmeleri:
- Salzburg - Bayern Münih
- Sporting - Manchester City
- Benfica - Ajax
- Chelsea - Lille
- Atletico Madrid - Manchester United
- Villarreal - Juventus
- Inter - Liverpool
- PSG - Real Madrid
Bugünkü maçların ardından çeyrek finale çıkan takımlar:
- - Bayern Münih
- - Liverpool
Çeyrek finale çıkan diğer takımlar henüz açıklanmadı.
Maç sonuçları:
- Liverpool 0 - 1 Inter
- Bayern Münih 7 - 1 Salzburg
NOT = Çeyrek finale çıkacak takımlar belli olduktan sonra kura çekimi yapılacak.
- Çeyrek final ilk maçları : 5-6 Nisan 2022 tarihlerinde oynanacak.
- Çeyrek final rövanş maçları : 12-13 Nisan 2022 tarihlerinde oynanacak.
- Yarı final ilk maçları : 26-27 Nisan 2022 tarihlerinde oynanacak.
- Yarı final rövanş maçları : 3-4 Mayıs 2022 tarihlerinde oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı 28 Mayıs 2022 tarihinde Sankt-Peterburg Stadyumu'nda oynanacaktır.