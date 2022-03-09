Şampiyonlar Ligi çeyrek finale kimler çıktı 2022? Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu mu, maçlar ne zaman - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şampiyonlar Ligi çeyrek finale kimler çıktı 2022? Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu mu, maçlar ne zaman

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi çeyrek finale kimler çıktı 2022? Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu mu, maçlar ne zaman

Şampiyonlar Ligi son 16 rövanş maçları bugün ve yarın oynanacak. Rövanş maçlarının ilk ayağında B. Münih ve Inter galip gelmişti. Peki, tur atlayan kimler oldu? Şampiyonlar Ligi çeyrek finale kimler çıktı 2022? Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu mu, maçlar ne zaman? İşte ayrıntılar...

UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlayacak merak edildi. Bugün Salı olması nedeniyle futbol severler Şampiyonlar Ligi 2. tur maçları hangi gün yayınlanacak onu araştırıyor. Geçtiğimiz ay 2. tur eşleşmeleri yapılmıştı ve birbirinden zorlu eşleşmeler olmuştu. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. tur, çeyrek final ve yarı final maçları ne zaman? Şampiyonlar Ligi 2. Tur maçları hangi gün oynanacak? Final maçı ne zaman? İşte tarihleri...

Şampiyonlar Ligi 2. tur eşleşmeleri:

  • Salzburg - Bayern Münih
  • Sporting - Manchester City
  • Benfica - Ajax
  • Chelsea - Lille
  • Atletico Madrid - Manchester United
  • Villarreal - Juventus
  • Inter - Liverpool
  • PSG - Real Madrid

Bugünkü maçların ardından çeyrek finale çıkan takımlar:

  • - Bayern Münih
  • - Liverpool

Çeyrek finale çıkan diğer takımlar henüz açıklanmadı.

Maç sonuçları:

  • Liverpool 0 - 1 Inter
  • Bayern Münih 7 - 1 Salzburg

NOT = Çeyrek finale çıkacak takımlar belli olduktan sonra kura çekimi yapılacak.

  • Çeyrek final ilk maçları : 5-6 Nisan 2022 tarihlerinde oynanacak.
  • Çeyrek final rövanş maçları : 12-13 Nisan 2022 tarihlerinde oynanacak.
  • Yarı final ilk maçları : 26-27 Nisan 2022 tarihlerinde oynanacak.
  • Yarı final rövanş maçları : 3-4 Mayıs 2022 tarihlerinde oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı 28 Mayıs 2022 tarihinde Sankt-Peterburg Stadyumu'nda oynanacaktır.

Haberler.com - Gündem

Şampiyonlar Ligi, Gündem, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title