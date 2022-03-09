Şampiyonlar Ligi çeyrek finale kimler çıktı 2022? Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu mu, maçlar ne zaman

UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlayacak merak edildi. Bugün Salı olması nedeniyle futbol severler Şampiyonlar Ligi 2. tur maçları hangi gün yayınlanacak onu araştırıyor. Geçtiğimiz ay 2. tur eşleşmeleri yapılmıştı ve birbirinden zorlu eşleşmeler olmuştu. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. tur, çeyrek final ve yarı final maçları ne zaman? Şampiyonlar Ligi 2. Tur maçları hangi gün oynanacak? Final maçı ne zaman? İşte tarihleri...

ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. TUR EŞLEŞMELERİ NASILDIR?

Şampiyonlar Ligi 2. tur eşleşmeleri:

Salzburg - Bayern Münih

Sporting - Manchester City

Benfica - Ajax

Chelsea - Lille

Atletico Madrid - Manchester United

Villarreal - Juventus

Inter - Liverpool

PSG - Real Madrid

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNALE YÜKSELEN TAKIMLAR HANGİLERİ?

Bugünkü maçların ardından çeyrek finale çıkan takımlar:

- Bayern Münih

- Liverpool

Çeyrek finale çıkan diğer takımlar henüz açıklanmadı.

Maç sonuçları:

Liverpool 0 - 1 Inter

Bayern Münih 7 - 1 Salzburg

NOT = Çeyrek finale çıkacak takımlar belli olduktan sonra kura çekimi yapılacak.

2022 ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL VE YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Çeyrek final ilk maçları : 5-6 Nisan 2022 tarihlerinde oynanacak.

5-6 Nisan 2022 tarihlerinde oynanacak. Çeyrek final rövanş maçları : 12-13 Nisan 2022 tarihlerinde oynanacak.

12-13 Nisan 2022 tarihlerinde oynanacak. Yarı final ilk maçları : 26-27 Nisan 2022 tarihlerinde oynanacak.

: 26-27 Nisan 2022 tarihlerinde oynanacak. Yarı final rövanş maçları : 3-4 Mayıs 2022 tarihlerinde oynanacak.

2022 ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı 28 Mayıs 2022 tarihinde Sankt-Peterburg Stadyumu'nda oynanacaktır.

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