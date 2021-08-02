Şampiyonlar kupalarına kavuştu
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Şampiyonlar kupalarına kavuştu

Şampiyonlar kupalarına kavuştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Ordu'nun Ünye Belediyesi tarafından düzenlenen ve dünyada ilk olma özelliği taşıyan çıplak ayak kum futbol turnuvasının final gecesinde şampiyon takımlar kupalarına kavuştu.

Ordu'nun Ünye Belediyesi tarafından düzenlenen ve dünyada ilk olma özelliği taşıyan çıplak ayak kum futbol turnuvasının final gecesinde şampiyon takımlar kupalarına kavuştu.

Her yıl Ünye Belediyesi tarafından dünyada ilk kez gerçekleştirilen geleneksel kum turnuvasında 2006, 2007 ve 2008 doğumlu genç futbolcular forma giyerek mücadele etti. 50 yıldır ilçe genelinde devam eden ve her akşam kumda omuz omuza mücadele eden gençler, yapılan elemelerin ardından finalde kupalarla ödüllendirildi.

Mücadele sonunda konuşan Ordu Amatör Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Kır," Ben 45 yıldır sporun içerisindeyim ancak böyle bir müsabakayı ve mücadeleyi hayatımda görmedim. Bu kum turnuvasını ilçemize kazandıran kim varsa ona minnettarım. Her yöneticimizin gençlere verdiği değer bizler için çok kıymetlidir. Sokaklardan kurtarılan her gencimize önem veriyoruz. Şampiyonluklar gelip geçicidir. Ama bir evladımızın hayalleri ve geleceği daha da önemlidir" dedi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ise," Burada her yıl düzenlediğimiz kum müsabakasında centilmence ve omuz omuza mücadele veren gençlerimizi kutluyorum. Yerel yönetimler olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Sosyal veya sportif her faaliyetin arkasındayız" diye konuştu.

Yapılan müsabakalar sonrası dereceye giren başarılı takımlara kupaları ve madalyaları verildi. - ORDU

Şampiyonlar kupalarına kavuştu
Şampiyonlar kupalarına kavuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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