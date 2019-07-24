Şampiyonlar Canpolat ile buluştu

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Erzurum'da düzenlenen turnuvada şampiyon olan Haliliye Belediyespor Kick Boks Takımını makamında kabul etti.

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından 1- 7 Temmuz 2019 tarihleri arasında Erzurum'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonasında şampiyon olan Haliliye Belediyespor Kick Boks takımı ve Antrenörü Murat Akaltun ile birlikte Başkan Canpolat'ı makamında ziyaret etti. Takım sporcularına turnuvada kazandıkları madalyaları takdim eden Başkan Canpolat'a ardından sporcular kick boks eldiveni hediye etti. Sporcular ile bir süre sohbet eden Başkan Canpolat, her zaman sporculara destek olacağını belirtti. Haliliye Belediyesi olarak her zaman ilklerin ve yenilerin belediyesi olduklarını ifade eden Başkan Canpolat, "Bu bağlamda Erzurum'da yapılan ve 4 bin sporcunun katıldığı turnuvada Murat Akaltun hocamız ile birlikte Haliliye Kick Boks Takımımız şampiyon olarak şehrimize döndüler. Bu başarılarından dolayı tüm sporcu arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bundan sonrada Şanlıurfa'da Haliliye olarak salon sporları başta olmak üzere gençlerin merakla takip ettiği kick boks olmak üzere bu tarz spor çalışmalarımız devam edecektir. Haliliye Belediyesi olarak gençliğin zinde ve azimli olarak yetişmesi adına bir taraftan spor bir taraftan da bilim faaliyetlerine devam edeceğiz. Haliliye Belediyesi olarak birçok etkinlik düzenleyeceğimizi belirtmek istiyorum. Yapılan bu spor çalışmalarında ilimizde ve ilçemizde bulunan Suriyeli kardeşlerimizin yararlanması adına çalışma yürütüyoruz. Şuan bizimle birlikte olan Yusuf Fısto kardeşimiz de bizimle birlikte yarışıyor. Bundan sonraki yurt içindeki ve yurt dışındaki turnuvalara katılması adına evraklarını tamamladıktan sonra Yusuf gibi diğer Suriyeli sporcu kardeşlerimiz ile çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Canpolat'ın destekleri sayesinde takımlarının başarı elde ettiklerini ifade eden Haliliye Belediyespor Kick Boks Antrenörü Murat Akaltun, "Erzurum'da düzenlenen büyük organizasyonda takım olarak kick boksta Türkiye şampiyon olduk. Bu şampiyonluğu kazanmamızda başkanımızın etkisi çok büyüktür. Proaktif yapısı ile genç dinamik özellikle yerele vermiş olduğu önemden dolayı ben başkanıma teşekkür ediyorum. Böylesi büyük organizasyonlar başta ilçemiz olmak üzere şehrimizi temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Başkanın desteleri bu noktada çok önemlidir. Şuanda Haliliye Belediyesi bünyesinde şuanda 3 yüz tane sporcu var. Burada örnek alınacak çalışmalar. En son olarak kamptan aldığımız bir Suriyeli sporcumuzu turnuvaya katarak şampiyon olmasını sağladık" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA