HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Şampiyonlar bu havuzda yetişecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İnegöl İlçesi'ne kazandırılan Mahmudiye Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, törenle hizmete açıldı.

Şampiyonlar bu havuzda yetişecek
07.06.2020 10:21 | Son Güncelleme: 07.06.2020 10:25

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İnegöl İlçesi'ne kazandırılan Mahmudiye Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, törenle hizmete açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Tekvandoda milli sporcumuz Hatice Kübra, olimpiyatlarda bizi temsil edecek. Neden bu havuzdan da milli ve şampiyon sporcular çıkmasın?" dedi.

Bursa'nın sporda da marka kent olması hedefiyle eğitim kurumlarına spor salonları, amatör kulüplere saha ve tesis binaları ile 17 ilçeye farklı branşlara yönelik spor tesisleri kazandıran Büyükşehir Belediyesi, İnegöl'e de yarı olimpik yüzme havuzu kazandırdı. Toplam bin 450 metrekare taban alanına sahip olan ve bünyesinde çok amaçlı salon, yönetim odası, soyunma odaları, duş ve tuvaletler, antrenör odası ve mutfak bulunan yüzme havuzunun çatısı, açılır-kapanır otomatik hareketli mekanik cam sistem olarak tasarlandı. Böylelikle 12 ay boyunca hizmet vermesi sağlanan Mahmudiye Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Bursa Milletvekilleri Efkan Ala, Emine Yavuz Gözgeç, Mustafa Esgin, Osman Mesten ve Vildan Yılmaz Gürel, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ve İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü ile çok sayıda davetli katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl'de biri açık, biri ise özel sektörde olmak üzere iki yüzme havuz olduğunu ancak nüfusu 274 bine ulaşan, birçok ilden bile büyük olan İnegöl'de yeni bir havuza ihtiyaç olduğunu söyledi. Spor tesisleri anlamında kendi başkanlığı döneminde gerek bakanlık gerekse de belediye marifetiyle önemli spor yatırımları yapıldığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Şimdi de Alper başkanımızın yaptığı ve yapacağı yatırımlar var. Yarı olimpik yüzme havuzu İnegöl için olmazsa olmaz konulardandı. İnşallah yakın zamanda ikincisine başlayalım. Büyükşehir olarak 17 ilçede de yatırımlara gümbür gümbür devam ediyoruz. Dağ ilçelerimizdeki yol, kavşak, sportif ve kültürel tesisler, Karacabey ve Orhangazi'de kültür merkezi, yine Mustafakemalpaşa'da gençlik merkezi, merkezde devam eden yatırımlarımız var. Velhasıl bu çalışmaların önemlilerinden biri de burası. İnegöl Belediyesi marifetiyle, muhtemelen belediyespor bünyesinde işletilecek. Sporcular ve kadını, çocuğu, erkeğiyle tüm halkımızın yararlanacağı tesis, dönem dönem farklı ulusal ve bölgesel müsabakalara da ev sahipliği yapacak" dedi.

"Dedikodu değil icraat yapıyoruz"

Yüzme havuzunun botanik parka da değer katacağını dile getiren Başkan Aktaş, "İnanıyorum ki burada birçok kişi yüzme sporunu geliştirecek veya yüzme öğrenecek. Ama temennimiz buradan milli sporcular çıkması. Biliyorsunuz tekvandoda Hatice Kübra kızımız inşallah bizi olimpiyatlarda temsil edecek. Niçin buradan da milli ve şampiyon sporcular çıkmasın. Bizim işten güçten, yoldan altyapıdan, spor tesisi, kültür tesisinden, hasılı herhangi bir kırsal mahallemizin eksikliğini gidermekten başka düşüncemiz yok. İşimiz bu. Dedikodu yapmıyoruz, icraat yapıyoruz. Tüm bunları başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımız, milletvekillerimiz, yönetici arkadaşlarımız ve meclis üyelerimizin katkılarıyla yapıyoruz. İnegöl'ü bekleyen yeni güzellikler var. İnegölsporun ikinci ikmal ihalesi gerçekleşti. Onu yeni yerine taşıyıp, İnegöl Belediyesi öncülüğünde oraya çok güzel, orijinal bir spor parkı, millet bahçesini gerçekleştirmiş olacağız" diye konuştu.

Bursa Milletvekili Efkan Ala da törende yaptığı konuşmada isim vermeden hizmet üretmek yerine siyasi polemik üreten belediye başkanlarına yüklendi. Ala, "Biz İnegöl'de temel atıyoruz, açılış yapıyoruz. Başka belediye bakanları ne yapıyor. Evet onlar da bir şey yapıyorlar ama twit atıyorlar, temel atmıyorlar. Biz şimdi açılış yapıyoruz, hizmet üretiyoruz. Onlar laf üretiyor, siyasi tartışma açıyor. Açın da sizin genel başkanınız yok mu siyasi tartışma başlatacak, siyasi kadrolarınız yok mu. Millet sizi sürekli laf üretesiniz diye seçmedi ki. Hizmet üretesiniz diye seçti. Nasıl olur hizmet üretmek derseniz, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bakın. İlçe belediyelerimize bakın. Millete bir faydanız dokunsun. Bunlardan ders alamayacak kadar da birikiminiz yoksa, yapılandan öğrenecek birikiminiz yoksa orada ne işiniz var. Ülkenin zamanı değerli, en önemli kıymet. Bu zaman heba edilmemeli" dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da seçim öncesi İnegöllülere verdikleri sözleri bir bir tutmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Özellikle gençleri çok önemsediklerini ve yüzme havuzunun da ağırlıklı olarak gençlere hizmet vereceğini dile getiren Taban, ilçeye kazandırılan tesis nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor Spor
Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor
Cristiano Ronaldo'lu Juventus, Cengiz Ünder'i transfer listesine aldı Spor
Cristiano Ronaldo'lu Juventus, Cengiz Ünder'i transfer listesine aldı
Beşiktaş'ın gündemindeki Talisca, Çin'den ayrılmıyor Spor
Beşiktaş'ın gündemindeki Talisca, Çin'den ayrılmıyor
Tanju Çolak'dan F.Bahçe'ye 2010/11 sezonu tepkisi: Başarısız oldukları için gündemi değiştirmeye çalışıyorlar Spor
Tanju Çolak'dan F.Bahçe'ye 2010/11 sezonu tepkisi: Başarısız oldukları için gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Michael Jordan ve Jordan markası, ırkçılıkla mücadele kapsamında 10 yıl için 100 milyon dolar bağışladı Spor
Michael Jordan ve Jordan markası, ırkçılıkla mücadele kapsamında 10 yıl için 100 milyon dolar bağışladı
Hayatını değiştiren karar! Sporu bıraktı, cinsel içerikli video satıyor Spor
Hayatını değiştiren karar! Sporu bıraktı, cinsel içerikli video satıyor
Cristiano Ronaldo, kazancı 1 milyar doları geçen tarihteki ilk futbolcu oldu
Cristiano Ronaldo, kazancı 1 milyar doları geçen tarihteki ilk futbolcu oldu
Yakın arkadaşı, Falcao'nun gelecek sezon da Galatasaray'da kalmak istediğini söyledi
Yakın arkadaşı, Falcao'nun gelecek sezon da Galatasaray'da kalmak istediğini söyledi
Fenerbahçeli Ozan Tufan, kız arkadaşı Rojin Haspolat'a evlenme teklif etti
Fenerbahçeli Ozan Tufan, kız arkadaşı Rojin Haspolat'a evlenme teklif etti
Juventus, Verona'dan Marash Kumbulla'yı transfer etti
Juventus, Verona'dan Marash Kumbulla'yı transfer etti
Survivor'dan elenen Aycan sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı, Fenerbahçe amblemi dikkat çekti
Survivor'dan elenen Aycan sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı, Fenerbahçe amblemi dikkat çekti
Corinthians Vagner Love'ın sözleşmesini feshetti
Corinthians Vagner Love'ın sözleşmesini feshetti
Antrenmanlara çıkmayan Balotelli'nin sözleşmesi feshedildi
Antrenmanlara çıkmayan Balotelli'nin sözleşmesi feshedildi
Eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt, 17 yıllık eşi Gertrude ile boşandı
Eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt, 17 yıllık eşi Gertrude ile boşandı
Fatih Terim, Diagne'ye son bir şans verdi ve takımda kalmasını istedi
Fatih Terim, Diagne'ye son bir şans verdi ve takımda kalmasını istedi
Üst klasman hakemlerine yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif sonuçlandı
Üst klasman hakemlerine yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif sonuçlandı
Jorge Jesus, Flamengo ile olan sözleşmesini 1 yıl uzattı
Jorge Jesus, Flamengo ile olan sözleşmesini 1 yıl uzattı
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Cavani, çiftçi oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Cavani, çiftçi oldu
Barcelona'lı Antoine Griezmann, Amerika'ya gidiyor
Barcelona'lı Antoine Griezmann, Amerika'ya gidiyor
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç, Fenerbahçe'de kalmak istiyor
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç, Fenerbahçe'de kalmak istiyor
TFF Başkanı Özdemir'den Fenerbahçe'ye cevap gecikmedi: Yaptığınız rezalettir
TFF Başkanı Özdemir'den Fenerbahçe'ye cevap gecikmedi: Yaptığınız rezalettir
Fenerbahçe Başkanvekili Özsoy: Nihat Özdemir FETÖ illetinin neresinde olduğunu açıklamalı
Fenerbahçe Başkanvekili Özsoy: Nihat Özdemir FETÖ illetinin neresinde olduğunu açıklamalı
Fenerbahçe'den çok sert açıklama: Yazıklar olsun Nihat Özdemir
Fenerbahçe'den çok sert açıklama: Yazıklar olsun Nihat Özdemir
Beşiktaş'ın George Floyd için yaptığı koreografi, dünyada büyük ilgi gördü
Beşiktaş'ın George Floyd için yaptığı koreografi, dünyada büyük ilgi gördü
İngiltere Premier Lig'de 3 haftalık fikstür belli oldu
İngiltere Premier Lig'de 3 haftalık fikstür belli oldu
Erol Bulut'tan teklif açıklaması: Sadece Alanyaspor'dan teklif aldım, tüm teklifleri en doğru şekilde değerlendireceğim
Erol Bulut'tan teklif açıklaması: Sadece Alanyaspor'dan teklif aldım, tüm teklifleri en doğru şekilde...
Şike sözleri sonrası Fenerbahçe taraftarı, Nihat Özdemir'in kulüpten ihraç edilmesini istedi
Şike sözleri sonrası Fenerbahçe taraftarı, Nihat Özdemir'in kulüpten ihraç edilmesini istedi
Luiz Adriano'nun eşi Ekaterina Dorozhko, siyahi biriyle evlendiği için ölüm tehditleri aldı
Luiz Adriano'nun eşi Ekaterina Dorozhko, siyahi biriyle evlendiği için ölüm tehditleri aldı
Benfica otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi, Weigl ve Zivkovic hastaneye kaldırıldı
Benfica otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi, Weigl ve Zivkovic hastaneye kaldırıldı
Liverpool'un istediği Timo Werner Chelsea ile anlaştı
Liverpool'un istediği Timo Werner Chelsea ile anlaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Engin Altay Faik Öztrak Enis Berberoğlu Musa Farisoğulları
Magazin Cem Yılmaz Kenan Doğulu Burak Özçivit Beyazıt Öztürk
Spor Mete Gazoz Fatih Terim İlhan Cavcav Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Daha Fazla Libya Kadın Sirte Haziran
Şu an buradasınız: Şampiyonlar bu havuzda yetişecek - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 10:25:06. #1.14#
title