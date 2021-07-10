Şampiyonlar Bodrum'da aşka geldiler

Boksta bayanlararası 7 Türkiye Şampiyonluğu, 5 Avrupa 2'nciliği, bir de Dünya Şampiyonluğu olan Nurhayat Hiçyakmazer Deniz, kendi gibi şampiyon olan eşi Erhan Deniz ile Bodrum'da objektiflere takıldı.