Şampiyonlar Bodrum'da aşka geldiler
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Şampiyonlar Bodrum'da aşka geldiler

Şampiyonlar Bodrum'da aşka geldiler
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Boksta bayanlararası 7 Türkiye Şampiyonluğu, 5 Avrupa 2'nciliği, bir de Dünya Şampiyonluğu olan Nurhayat Hiçyakmazer Deniz, kendi gibi şampiyon olan eşi Erhan Deniz ile Bodrum'da objektiflere takıldı.

Türkiye'nin ilk bayan boksörü, Kickboks ve Muaythai dünya şampiyonu Nurhayat Hiçyakmazer Deniz, kendi gibi şampiyon olan 'Pitbull' lakaplı Türkiye ve Dünya Şampiyonu eşi Erhan Deniz ile birlikte önceki gün Bodrum Yalıkavak'taki Miya Beach'te görüntülendi.

İskelede bol bol güneşlenen ünlü çift, denize girmeden önce kısa bir antrenman yaptıktan sonra soluğu denizde aldı. Uzun süre denizde yüzerek keyifli anlar yaşayan ikili, birbirini öpücük yağmuruna tuttu.

Şampiyonlar Bodrum'da aşka geldiler
Şampiyonlar Bodrum'da aşka geldiler

Kaynak: Snob Magazin

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