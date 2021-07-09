Şampiyonlar birbirlerini öpücük yağmuruna tuttu

Türkiye'nin ilk bayan boksörü Nurhayat Hiçyakmazer Deniz, kendi gibi şampiyon olan eşi Erhan Deniz ile Bodrum'da objektiflere takıldı.

Türkiye'nin ilk bayan boksörü Nurhayat Hiçyakmazer Deniz, kendi gibi şampiyon olan eşi Erhan Deniz ile Bodrum'da objektiflere takıldı. Şampiyon çift iskelede antrenman yaptıktan sonra Bodrum'un serin sularına kendilerini bırakırken, birbirlerini ise öpücük yağmuruna tuttu.

Türkiye'nin ilk bayan boksörü, Kickboks ve Muaythai dünya şampiyonu Nurhayat Hiçyakmazer Deniz, kendi gibi şampiyon olan 'Pitbull' lakaplı Türkiye ve Dünya Şampiyonu eşi Erhan Deniz ile birlikte önceki gün Bodrum Yalıkavak'taki Miya Beach'te görüntülendi. İskelede bol bol güneşlenen ünlü çift, denize girmeden önce kısa bir antrenman yaptıktan sonra soluğu denizde aldı. Uzun süre denizde yüzerek keyifli anlar yaşayan ikili, birbirini öpücük yağmuruna tuttu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı