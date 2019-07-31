Şampiyonlar başarıyı kutladı

Samsun'da gerçekleşen 2011 Doğumlular Süper Minikler Turnuvası şampiyonu Atakum Belediyespor Minikler Futbol Takımı, başarılarını Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ile birlikte kutladı.

Samsun'da ilk defa gerçekleşen 2011 Doğumlular Süper Minikler Turnuvası şampiyonu Atakum Belediyespor Minikler Futbol Takımı, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'yle beraber şampiyonluğu kutladı. Aileleriyle birlikte Başkan Deveci'yi ziyaret eden minikler, yeniden şampiyonluk sözü verdi. Atakum Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen törene ayrıca Başkan Deveci'nin eşi Av. Gülay Deveci, Atakum Belediyespor Başkanı Tuğrul Öngel ile Atakum Belediyespor antrenörleri katıldı.

Atakum Belediyespor Başkanı Tuğrul Öngel ilk defa gerçekleşen turnuvada şampiyon olan minikleri ve ailelerini kutlayarak, "Belediye Başkanımız ve Onursal Başkanımız Sayın Av. Cemil Deveci'ye verdikleri tüm destekler için teşekkür ederiz" dedi.

Miniklerle gurur duyduğunu ifade eden Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ise "Başarınızı kutluyorum. Çok güzel bir başarıya imza attınız. Ancak yalnızca sporda değil eğitim alanında da üstün başarılar bekliyoruz. Atatürk, 'Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur' diyor. Spor yapmadan, vücut sağlığını yakalamadan zeki ve başarılı olunamaz. Sizler hem sporda hem de okulunuzda başarılı olacaksınız. Atakum Belediyesinin mali olarak durumu zor ama sporun ve çocuklarımızın yanındayız. Tüm olanaklarımızı, ne kadar yetiyorsa hepsiyle birlikte yanlarında olacağız. Siyaseti bu çocuklar için yapıyorum. Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor, çocuklarımızın geleceğini mutlu kılabilmek için çalışıyoruz. Herkes bu ülkeye dört elle sarılmalı, başka bir Türkiye yok" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA