Şampiyonaya damga vurdular
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Şampiyonaya damga vurdular

23.03.2021 11:33 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:38
Şampiyonaya damga vurdular

Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri, İstanbul'da düzenlenen Taekwondo Şampiyonasına başarılarıyla damga vurdular.

Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri, İstanbul'da düzenlenen Taekwondo Şampiyonasına başarılarıyla damga vurdular. Şampiyonada büyük başarı elde eden kursiyerler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir tarafından kabul edilerek ödüllendirildiler.

10-16 Mart tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen 8. Uluslararası Turkish Open Taekwondo turnuvasında Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri büyük başarı elde ettiler. 46 ülke bin 590 sporcu ve 250 kulübün katıldığı turnuvada HEM kursiyerleri 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya alarak büyük bir başarı örneği sergilediler.

Kurum Müdürü Levent Susam, ziyarette yaptığı açıklamada "Kursiyerlerimizden +78 kg Genç Erkeklerde Ali Osman Üstün ve 57 kg Yıldız Erkeklerde Alper Tuncay birinci Olurken, 52 kg Genç kızlarda Zeynep Nur Sarıçiçek ikinci, 46 kg Genç kızlarda Şüheda Yangın üçüncü oldular. Kursiyerlerimizden Yıldız Erkekler 45 kg kategorisinde yarışan Metehan İncesu ise üçüncülük madalyasını elde etti. Yaklaşık 5 yıldır çalışmalarını Bozüyük Halk Eğitimi merkezinde eğitimlerini ücretsiz olarak sürdüren kursiyerlerimizin hedefi Dünya'nın zirvesine çıkıp ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirmek olacaktır. Kursiyerlerimizin başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir de başarılı kursiyerleri tebrik ederek ödüllendirdi ve başarılarının devamını diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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