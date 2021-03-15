Şampiyonadan madalya ile döndüler
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Şampiyonadan madalya ile döndüler

15.03.2021 10:53 | Son Güncelleme: 15.03.2021 10:58
Şampiyonadan madalya ile döndüler

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Dodurga Beldesi Spor Kulübü sporcuları Taekwondo Şampiyonasından madalya ile döndüler.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Dodurga Beldesi Spor Kulübü sporcuları Taekwondo Şampiyonasından madalya ile döndüler.

Dodurga Spor Kulübü sporcuları 10-16 Mart tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen 46 ülkeden bin 800 sporcunun katıldığı Uluslararası Turkish Open Taekwondo turnuvasında büyük başarı elde ettiler. Kulüp sporcularından Ali Osman Üstün Genç Erkekler +78 kg kategorisinde şampiyon oldu. Yine aynı turnuvada Genç bayanlar 46 kg kategorisinde yarışan Şüheda Yangın da 3. olarak bronz madalya kazandı.

Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, kulüp sporcularının elde ettiği başarılardan dolayı büyük gurur yaşadıklarını söyledi. Başkan Tuna, "Sporcularımız bizleri bir kez daha gururlandırdılar. Şampiyonada hem ülkemizi hem de beldemizi başarıyla temsil ederek madalya ile taçlandıran sporcularımızı ve antrenörümüz Gökalp Yıldız'ı tebrik ediyorum. Bizler her zaman ve her koşulda sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi. - BİLECİK

Şampiyonadan madalya ile döndüler
Şampiyonadan madalya ile döndüler
Şampiyonadan madalya ile döndüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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