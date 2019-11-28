Şampiyonada son randevu Ülkü Park'ta
2019 Türkiye Pist Şampiyonası 5. Ayak yarışları, Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından, 1 Aralık Pazar günü Ülkü Park Yarış Pisti'nde organize edilecek.
Yenilenen İzmir Ülkü Park Yarış Pisti, 01 Aralık Pazar günü, Türkiye Pist Şampiyonası 5. ve son yarışlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından organize edilecek yarışlar; Maxi, Süper ve Super Production olmak üzere 3 ayrı kategoride gerçekleştirilecek.
Saat 11.30'dan itibaren tüm gruplarda ikişer yarışın koşulacağı etkinlik, Volkicar ve drift gösterileriyle renklenecek.