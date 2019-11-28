Şampiyonada son randevu Ülkü Park'ta

28.11.2019 09:52 | Son Güncelleme: 28.11.2019 09:52

Yenilenen İzmir Ülkü Park Yarış Pisti, 01 Aralık Pazar günü, Türkiye Pist Şampiyonası 5. ve son yarışlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından organize edilecek yarışlar; Maxi, Süper ve Super Production olmak üzere 3 ayrı kategoride gerçekleştirilecek.

Saat 11.30'dan itibaren tüm gruplarda ikişer yarışın koşulacağı etkinlik, Volkicar ve drift gösterileriyle renklenecek.

Kaynak: Bültenler