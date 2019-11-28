Şampiyonada son randevu Ülkü Park'ta
Haberler » Güncel » Şampiyonada son randevu Ülkü Park'ta - Haber

Şampiyonada son randevu Ülkü Park'ta

2019 Türkiye Pist Şampiyonası 5. Ayak yarışları, Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından, 1 Aralık Pazar günü Ülkü Park Yarış Pisti'nde organize edilecek.

28.11.2019 09:52 | Son Güncelleme: 28.11.2019 09:52
Şampiyonada son randevu Ülkü Park'ta

Yenilenen İzmir Ülkü Park Yarış Pisti, 01 Pazar günü, Pist Şampiyonası 5. ve son yarışlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından organize edilecek yarışlar; Maxi, Süper ve Super Production olmak üzere 3 ayrı kategoride gerçekleştirilecek.

Saat 11.30'dan itibaren tüm gruplarda ikişer yarışın koşulacağı etkinlik, Volkicar ve drift gösterileriyle renklenecek.

Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et