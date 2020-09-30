Şampiyonada dereceye girdi milli takıma seçildi
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Şampiyonada dereceye girdi milli takıma seçildi

30.09.2020 16:25 | Son Güncelleme: 30.09.2020 16:29
Şampiyonada dereceye girdi milli takıma seçildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sporcusu Bilal Bayramoğlu Gençler ve Büyükler Dağ Koşusu Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışması'nda 3'üncülük kürsüsüne yerleşerek ülkeyi yurt dışında temsil etmeye hak kazandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sporcusu Bilal Bayramoğlu Gençler ve Büyükler Dağ Koşusu Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışması'nda 3'üncülük kürsüsüne yerleşerek ülkeyi yurt dışında temsil etmeye hak kazandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sporcularından Bilal Bayramoğlu, Gençler ve Büyükler Dağ Koşusu Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışması'nda 3'üncülük kürsüsüne yerleşerek ülkeyi yurt dışında temsil etmeye hak kazandı. Sporcu Bilal Bayramoğlu'nun ilk sınavı 24 Ekim 2020 tarihinde Romanya'da yapılacak olan Balkan Şampiyonası Dağ Koşusu olacak. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 26 Eylül 2020 tarihinde Trabzon Köprübaşı'nda düzenlenen Gençler ve Büyükler Dağ Koşusu Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışması'nda 3'üncü sıraya oturarak derece alan Bilal Bayramoğlu'yla önemli bir başarıya imza attı. Büyükşehir Belediyesi Türkiye'yi uluslararası arenada temsil edecek bir sporcuyu daha milli takıma kazandırdı.

5 Ekim 2020 tarihinde Kocaeli'nde başlayacak milli takım kampı için hazırlıklarını tamamlayan Bayramoğlu, Gazianteplilerin spora olan merakının her geçen gün arttığına dikkati çekerek, spora yönelik desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti. - GAZİANTEP

Şampiyonada dereceye girdi milli takıma seçildi
Şampiyonada dereceye girdi milli takıma seçildi
Şampiyonada dereceye girdi milli takıma seçildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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