KAHRAMANMARAŞ - Şampiyonada derece elde eden güreşçilere çeşitli hediyeler verildi
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KAHRAMANMARAŞ - Şampiyonada derece elde eden güreşçilere çeşitli hediyeler verildi

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman - Haberler | Spor

Türkiye Güreş Federasyonu'nunca düzenlenen Yıldız Erkekler Grekoromen Güreş Milli Takım Seçmelerinde dereceye giren Kahramanmaraşlı sporcular İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Türkiye Güreş Federasyonu'nunca düzenlenen Yıldız Erkekler Grekoromen Güreş Milli Takım Seçmelerinde dereceye giren Kahramanmaraşlı sporcular İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Antalya'da 13-15 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen seçmelerde, takım halinde 114 puan alan Kahramanmaraşlı sporcular Türkiye Şampiyonluğu elde ederken, 110 kilogramda Hakan Büyükçıngıl birinci, 60 kilogramda Batuhan Böke birinci, 50 kilogramda Sabrı Akkaya ikinci 48 kilogramda Cihangir Kekeç üçüncü ve 45 kilogramda Yusuf Tosun üçüncü oldu.

Takımı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde misafir eden İl Müdürü Cemil Boz, sporculara başarılarından ötürü tek tek teşekkür ederek hediye çeki takdim etti.

Kahramanmaraş'ın güreşte artık fidanlarının tuttuğunu belirten Boz, "İleriye doğru özlenen ve şampiyonların çıktığı, Milli Takım sporcularının Kahramanmaraş'tan gittiği bir tabloya dönüşeceğini düşünüyorum. Herkes özveriyle bu çalışmaları yapıyor. Benim sporcularımızdan beklentim özveriyle antrenmanlarına devam ederek, sporculuklarını ve diğer konularda da toplumda farklı bir izlenim vermeleridir." dedi.

KAHRAMANMARAŞ - Şampiyonada derece elde eden güreşçilere çeşitli hediyeler verildi
KAHRAMANMARAŞ - Şampiyonada derece elde eden güreşçilere çeşitli hediyeler verildi
KAHRAMANMARAŞ - Şampiyonada derece elde eden güreşçilere çeşitli hediyeler verildi
KAHRAMANMARAŞ - Şampiyonada derece elde eden güreşçilere çeşitli hediyeler verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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