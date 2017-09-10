A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Erkan Veyseloğlu, İspanya maçının ardından yaptığı açıklamada, "Hataları azaltabilseydik, şampiyonada başka yerlerde olabilirdik" dedi. EuroBasket 2017 son 16 turunda Türkiye, İspanya'ya 73-56 mağlup oldu. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erkan Veyseloğlu, basit hatalarla Rusya, Sırbistan ve İspanya'ya kaybettiklerini belirterek, "Hataları azaltabilseydik şampiyonada başka yerlerde olabilirdik. Elenmiş olmamıza rağmen uzun zamandan bu yana taraftarla bu kadar bütünleşen bir takım olmamıştı. Bu geçiş döneminde iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



(Bozhan Memiş/İHA)