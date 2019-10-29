Şampiyona dönüşü kazada ölen milli antrenör son yolculuğuna uğurlandı
Şampiyona dönüşü kazada ölen milli antrenör son yolculuğuna uğurlandıMUĞLA - Bosna Hersek'te düzenlenen Kick Boks Şampiyonası sonrası Muğla'ya dönerken Aydın'ın Germencik ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Milli Takım Antrenörü Hasan Karlı, son yolculuğuna uğurlandı.
Şampiyona dönüşü kazada ölen milli antrenör son yolculuğuna uğurlandı
MUĞLA - Bosna Hersek'te düzenlenen Kick Boks Şampiyonası sonrası Muğla'ya dönerken Aydın'ın Germencik ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Milli Takım Antrenörü Hasan Karlı, son yolculuğuna uğurlandı.
Aydın-İzmir otoyolu Germencik gişeleri yakınında dün sabah saatlerinde meydana gelen kazada Bosna Hersek'te düzenlenen Kick Boks Dünya Şampiyonası'ndan dönen Kick Boks Milli Takım antrenörü Hasan Karlı yönetimindeki 48 ABA 465 plakalı cip, otoban gişelerinde bariyerlere çarptı. Kazada ağır yaralanan Hasan Karlı ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Araçta bulunan milli sporcu Merve Sağlam ise Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne tedavi altına alındı.
Milli Antrenör Hasan Karlı'nın Aydın Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazesi, bugün karayoluyla Bodrum'a gönderildi. Karlı'nın cenazesi, ikinci namazı sonrası kılının cenaze namazının ardından Turgutreis Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.
VİDEO: Şampiyona dönüşü kazada ölen milli antrenör son yolculuğuna uğurlandı