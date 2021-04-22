Şampiyon yüzücüden 2 gümüş madalya
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Şampiyon yüzücüden 2 gümüş madalya

Şampiyon yüzücüden 2 gümüş madalya
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Yüzme Takımı sporcusu Kaan Kara, Ukrayna'da gerçekleştirilen Multination Gençler Yüzme Şampiyonası'ndan 2 gümüş madalya ile ayrılarak büyük bir başarıya daha imza attı.

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Yüzme Takımı sporcusu Kaan Kara, Ukrayna'da gerçekleştirilen Multination Gençler Yüzme Şampiyonası'ndan 2 gümüş madalya ile ayrılarak büyük bir başarıya daha imza attı.

Türkiye Yüzme Federasyonu'nun milli takımlar düzeyinde yıldızlar ve gençler kategorisinde katılımda bulunduğu en prestijli müsabakalar arasında yer alan Multination Gençler Yüzme Şampiyonası, 17-18 Nisan 2021 tarihleri arasında Ukrayna'nın Kiev kentinde düzenlendi. Şehitkamil Belediye Spor Kulübü sporcusu Kaan Kara'nın da kadrosunda yer aldığı Türk Milli Takımı, organizasyonu erkekler kategorisinde takım halinde 100 puanla 2. bayanlar kategorisinde 123 puanla 2. olarak tamamladı.

Kulvarlarda büyük heyecana sahne olan müsabakalarda yeşil-siyahlı rekortmen sporcu Kara'nın da yarıştığı 4x100 bayrak takımı, 03.48.26'lık derecesiyle yarışı 2. olarak tamamladı. 50 Metre Kurbağalama disiplininde ise 29.83'lük performansıyla yarışı 2. sırada tamamlayan milli sporcu, toplamda kazandığı 2 gümüş madalya ile Gaziantep ve Türk yüzme camiasına büyük mutluluk yaşattı.

"İlk hedefimize ulaştık"

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü'nün milli sporcusu Kaan Kara, organizasyonunda gençler kategorisinde düzenlenen yarışların ardından yaptığı değerlendirmede hedefledikleri ilk noktaya ulaştıklarını, bundan sonraki hedeflerinin ise Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'ndan madalya ile ayrılmak olduğunu söyledi. Milli sporcu Kara, açıklamasında, "Pandeminin etkileri altında birçok anlamda zor bir hazırlık sürecinin ardından Multination Gençler Yüzme Şampiyonası'na katıldım. Bu organizasyondan 2 gümüş madalya ile ayırıldım. Bu başarı, bizim için hedeflediğimiz ilk noktaya ulaştığımız anlamını taşıyor. Bundan sonraki hedefimiz ise baraj yarışlarının ardından 6 Temmuz 2021 tarihinde İtalya'da gerçekleştirilecek olan Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'ndan madalya ile ayrılmak. Bu süreçte başta bizlerden bir an olsun desteklerini esirgemeyen Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na, değerli antrenörlerimize, kıymetli aileme ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Sporcumuzla gurur duyuyoruz

Multination Gençler Yüzme Şampiyonası'nda tamamlanan gençler kategorisi yarışlarının ardından değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2 gümüş madalya kazanan sporcuları Kaan Kara ile gurur duyduklarını ifade etti. Başkan Fadıloğlu,"Milli sporcularımız Kaan Kara, Beril Öztürk ve Antrenör Ali Göz'ü, Multination Yıldızlar ve Gençler Yüzme Şampiyonası'na uğurlarken, onlardan başarı sözü almıştık. Organizasyonda gençler kategorisinde yarışan rekortmen ay-yıldızlı sporcumuz Kaan Kara, 2 gümüş madalya kazanarak bizlere büyük bir gurur daha yaşattı. İnşallah yıldızlar kategorisinde sporcumuz Beril Öztürk, benzer bir performansla organizasyonu tamamlar. Ben her iki sporcumuza spor yaşamlarında yürekten başarılar diliyorum. Milli Takımımızın ve sporcularımızın başarısında emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi. - GAZİANTEP

Şampiyon yüzücüden 2 gümüş madalya
Şampiyon yüzücüden 2 gümüş madalya
Şampiyon yüzücüden 2 gümüş madalya
Şampiyon yüzücüden 2 gümüş madalya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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