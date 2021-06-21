Şampiyon Yetiştiren Spor Programı Uygulayan Okullara Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alınıyor
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Şampiyon Yetiştiren Spor Programı Uygulayan Okullara Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alınıyor

Şampiyon Yetiştiren Spor Programı Uygulayan Okullara Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alınıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce Anadolu imam hatip liselerinde uygulanan temel İslam bilimlerinin yanı sıra farklı alanlarda eğitimlerin zenginleştirilmesini sağlayan program çeşitliliğiyle güreş, atletizm, oryantiring gibi dallarda zirveleri zorlayan şampiyon sporcu öğrenciler yetişiyor.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce Anadolu imam hatip liselerinde uygulanan temel İslam bilimlerinin yanı sıra farklı alanlarda eğitimlerin zenginleştirilmesini sağlayan program çeşitliliğiyle güreş, atletizm, oryantiring gibi dallarda zirveleri zorlayan şampiyon sporcu öğrenciler yetişiyor.

Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel müdürlüğüne bağlı spor programı uygulayan okullara yetenek sınavıyla öğrenci alınacak. Başvurular 30 Haziran tarihlerine kadar yapılabilecek.

Yetenek sınavları ve sonuçlarının sisteme girilmesi 5-14 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler, merkezi yerleştirme sonuçlarını 26 Temmuz'da öğrenebilecek. Kazanan adayların kayıtları 26 Temmuz - 6 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Yetenek sınavı ile öğrenci alan spor okulları ile diğer alanlarda öğrenci alan okullara başvuru e-kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak: Habermetre

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