Şampiyon yelkenci kızların hedefi olimpiyat kotası - İZMİR

29.10.2019 13:04

Milli yelkenciler Beste Kaynakçı (25) ile Okyanus Arıkan (15), 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılabilmek umuduyla İtalya'nın Cenova kentinde düzenlenecek kota yarışlarına hazırlanıyor.

İzmirli sporcu Beste Kaynakçı, 2007 yılında optimist sınıfı ile başladığı yelken sporunda 12 yıl boyunca optimist, 420 ve 470 sınıflarında Türkiye şampiyonlukları elde etti.

Gençler Türkiye şampiyonluğunu 2013 yılında kazanan, 2013 ile 2018 yılları arasında da 470 sınıfı kadınlar şampiyonu olan Kaynakçı, yurt dışında katıldığı birçok yarıştan da madalya ve kupayla döndü.

Bir başka İzmirli yelkenci Okyanus Arıkan ise 6 yaşında başladığı bu sporda Türkiye'de milli formayı taşıyan en küçük sporcu unvanını aldı. Henüz 10 yaşında milli takıma seçilen Arıkan, ulusal ve uluslararası yelken yarışlarında 100'e yakın şampiyonluk elde etti.

Arıkan son olarak, temmuz ayında Antigua'da yapılan Optimist Dünya Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü oldu.

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak'ın önerisi ve desteğiyle İzmirli iki sporcu, 2019 yılının ağustos ayında bir araya geldi.

Beste Kaynakçı ile Okyanus Arıkan, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma vizesi alabilmek için nisan ayının ikinci haftası İtalya'da yapılacak elemelere haftanın altı günü karada ve denizdeki antrenmanlarla çalışıyor.

Hedef olimpiyatlar

Beste Kaynakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye adına olimpiyatlara 470 sınıfında giden ilk kadın ekip olmak istediklerini belirtti.

İtalya'daki organizasyonda 50 ekiple karşılaşacaklarını ve olimpiyat kotası alabilmek için yüksek performans göstermeleri gerektiğini söyleyen Kaynakçı, "Yoğun bir programımız var. Haftanın 6 günü çalışıyoruz. Türkiye Yelken Federasyonu ve ailelerimizin desteği ile hazırlıklarımızı sürdürebiliyoruz. Türkiye'yi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynakçı, 470 sınıfında Türkiye şampiyonluğu kazandığı dönemde bağlı olduğu kulüple yollarını ayırdıkları için yarış hazırlıklarını ödünç tekneyle sürdürdüklerini, olimpiyat yolunda engel tanımadıklarını aktardı.

Takım arkadaşı Okyanus Arıkan da olimpiyat kotası için büyük gayret gösterdiklerini dile getirerek, en büyük isteğinin olimpiyatlarda Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu ifade etti.

Okyanus Arıkan'ın annesi ve Urla Yelken Kulübü Müdürü Aysun Arıkan ise yaklaşık 6 aylık çalışma sürecini en iyi şekilde değerlendirdiklerini, günlük en az 2 deniz antrenmanı yaptıklarını, karadaki çalışmalarıyla da kondisyon depoladıklarını aktardı.

Tekneleri aralık ayında gelecek

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Türk kızlarını yelken branşında olimpiyatlarda görmek istediklerini kaydetti.

Akdurak, Beste Kaynakçı ve Okyanus Arıkan'ın olimpiyatlara katılmak için birlikte çalışmaya başlamasının çok yeni bir proje olduğunu, şampiyon kızların aralık ayında Yunanistan'dan Türkiye'ye getirilecek bir tekne ile çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

Ağır çalışma programı

Şampiyon kızların antrenmanları, rüzgarın durumuna göre farklılık gösteriyor. Kaynakçı ve Arıkan, haftada iki gün kick boks antrenmanı, iki gün ağırlık, iki gün de koşu antrenmanı gerçekleştiriyor.

Rüzgarın uygun olması halinde sabah 06.30 ile 08.00 saatleri arası denize açılan sporcular, öğleden sonra yine 3 saat deniz antrenmanı gerçekleştiriyor.

Yelkenci ikiliye, yoğun antrenman programı nedeniyle günlük 4 bin 500 kalorilik beslenme programı uygulanıyor.

Kaynak: AA