Şampiyon Vakıfbank kupasını aldı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şampiyon Vakıfbank kupasını aldı

Şampiyon Vakıfbank kupasını aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası tamamlandı.

ANKARA (İHA) - Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası tamamlandı. Turnuvanın şampiyonu 4. kez bu kupayı kazanan Vakıfbank oldu.

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası tamamlandı. Turnuvanın şampiyonu olan Vakıfbank bu kupayı 4. kez müzesine götürdü. Turnuvanın ikincisi İtalyan İmoco Voley olurken, şampiyonadaki diğer Türk takımı Fenerbahçe ise turnuvayı üçüncü olarak ile tamamladı. Şampiyon Vakıfbank kupayı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu takdim etti.

Turnuvanın en değerlisi Isabelle Haak

Turnuvanın en değerli takımı ise şu şekilde sıralandı:

En iyi smaçör Gabri Guimaraes (Vakıfbank), en iyi smaçör Arina Fedorovtseva (Fenerbahçe), en iyi orta oyuncu de Kruijf (Imoco Volley), en iyi orta oyuncu Zehra Güneş (Vakıfbank), en iyi libero de Gennaro (Imoco Volley), en iyi pasör Joanna Wolosz (Imoco Volley), en iyi pasör çaprazı Isabelle Haak (Vakıfbank), en değerli oyuncu Isabelle Haak (Vakıfbank) - ANKARA

Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası

Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası

 Son Dakika: Tarihi başarı! Finalde güçlü rakibi Imoco'yu 3-2 mağlup eden VakıfBank Voleybol Takımı, dünya şampiyonu oldu

Son Dakika: Tarihi başarı! Finalde güçlü rakibi Imoco'yu 3-2 mağlup eden VakıfBank Voleybol Takımı, dünya şampiyonu oldu

 Uluslararası Voleybol Federasyonu Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde İtalya ekibi Imoco Volley'i 3-2 yenen VakıfBank, şampiyon oldu.

Uluslararası Voleybol Federasyonu Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde İtalya ekibi Imoco Volley'i 3-2 yenen VakıfBank, şampiyon oldu.

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title