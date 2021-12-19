Şampiyon Vakıfbank kupasını aldı

ANKARA (İHA) - Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası tamamlandı. Turnuvanın şampiyonu 4. kez bu kupayı kazanan Vakıfbank oldu.

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası tamamlandı. Turnuvanın şampiyonu olan Vakıfbank bu kupayı 4. kez müzesine götürdü. Turnuvanın ikincisi İtalyan İmoco Voley olurken, şampiyonadaki diğer Türk takımı Fenerbahçe ise turnuvayı üçüncü olarak ile tamamladı. Şampiyon Vakıfbank kupayı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu takdim etti.

Turnuvanın en değerlisi Isabelle Haak

Turnuvanın en değerli takımı ise şu şekilde sıralandı:

En iyi smaçör Gabri Guimaraes (Vakıfbank), en iyi smaçör Arina Fedorovtseva (Fenerbahçe), en iyi orta oyuncu de Kruijf (Imoco Volley), en iyi orta oyuncu Zehra Güneş (Vakıfbank), en iyi libero de Gennaro (Imoco Volley), en iyi pasör Joanna Wolosz (Imoco Volley), en iyi pasör çaprazı Isabelle Haak (Vakıfbank), en değerli oyuncu Isabelle Haak (Vakıfbank) - ANKARA

????Fenerbahçe - ????Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi mücadelesini sizce hangi takım kazanır? #Fenerbahçe | #Beşiktaş | #FBvBJK



?19:00

??Bein Sports

??Fırat Aydınus

???Hakan Ceylan — Haberler (@Haberler) December 19, 2021

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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