Abdi Serdar Üstünsalih: "Bu gururu yaşatan sporcularımıza, taraftarımıza ve camiamıza çok teşekkür ediyorum"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Abdi Serdar Üstünsalih: "Bu gururu yaşatan sporcularımıza, taraftarımıza ve camiamıza çok teşekkür ediyorum"

Abdi Serdar Üstünsalih: 'Bu gururu yaşatan sporcularımıza, taraftarımıza ve camiamıza çok teşekkür ediyorum'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Vakıfbank Spor Kulübü Başkanı ve Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Üst üste 3 kez, toplamda 12 şampiyonluk gururunu yaşıyoruz.

Son haftalarda formayı kaybeden taraftarın sevgilisi Luiz Gustavo, Fenerbahçe'ye veda ediyor
Son haftalarda formayı kaybeden taraftarın sevgilisi Luiz Gustavo, Fenerbahçe'ye veda ediyor
Maliyeti 100 milyon TL'yi bulan Lemos ve Tisserand ikilisi kulübeye hapsoldu
Maliyeti 100 milyon TL'yi bulan Lemos ve Tisserand ikilisi kulübeye hapsoldu

Vakıfbank Spor Kulübü Başkanı ve Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Üst üste 3 kez, toplamda 12 şampiyonluk gururunu yaşıyoruz. Bu gururu yaşatan sporcularımıza, taraftarımıza ve camiamıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Misli.com Sultanlar Ligi şampiyonu olan Vakıfbank'ta gerçekleştirilen kupa töreninin ardından Vakıfbank Spor Kulübü Başkanı ve Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sözlerine herkesin Ramazan ayını kutlayarak başlayan Üstünsalih, "Konjektör olarak dünyada yaşanan koronavirüs salgını sebebiyle bütün dünya müzdarip ve mağdur. Herkese sağlık diliyorum. Biz Vakıfbank Spor Kulübü olarak 35 yıldır Türk kadın voleyboluna hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz. 35 yılda 31. kupamız. Bugün Türkiye Kadın Voleybol Ligi'nde üst üste 3 kez, geçen seneki birinciliğimiz de yarıda kalmıştı. Onu da sayarsak üst üste 3 kez, toplamda 12 şampiyonluk gururunu yaşıyoruz. Bu gururu yaşatan sporcularımıza, taraftarımıza ve camiamıza çok teşekkür ediyorum. 2 sezondur toplamda 56 maç oynadık. 56 maçın 54'ünü kazandık. Bu, kadın voleybol liglerinin kalitesini ortaya koyuyor. Bu gururu bize yaşatan sporcularımıza teşekkürü borç biliyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Vladimir Putin Mustafa Destici Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Canan Ergüder Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mesut Özil Bülent Uygun Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Abdi Serdar Üstünsalih: "Bu gururu yaşatan sporcularımıza, taraftarımıza ve camiamıza çok teşekkür ediyorum" - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 16:55:25. #1.14#

title