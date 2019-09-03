Şampiyon'un güzel doktoru!

03.09.2019 16:24

Yıldız Çağrı Atiksoy, dizide Fırat'ın (Tolgahan Sayışman) ringde ölümüne sebep olduğu Necdet Suphi Özer'in kız kardeşi Suna karakterini canlandıracak. Suna, okulunu ve uzmanlık sürecini birincilikle bitirmiş, genç yaşına rağmen oldukça saygın bir dahiliye uzmanı. Fırat'ın (Tolgahan Sayışman) oğlu Güneş'e (Emir Özyakışır) de hastalığında en çok destek olacak insanlardan biri.

"Şampiyon"un kadrosunda Erdal Özyağcılar, Erkan Avcı, Halit Özgür Sarı, İlayda Alişan, Mehmet Bozdoğan, Berk Yaygın, Bahar Süer, Volkan Keskin, küçük oyuncu Emir Özyakışır ve Meltem Savcı, Vedat Erincin gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Güzelliği ve enerjisiyle dikkat çekiyor…

Set ekibiyle kısa sürede güzel bir enerji yakalayan Yıldız Çağrı Atiksoy, "Şampiyon"un ekibinde olmaktan çok mutlu olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Güzel oyuncunun Tolgahan Sayışman ile olan uyumu da gözden kaçmıyor.

Merakla beklenen dizinin yönetmen koltuğunda ise Ketche (Hakan Kırvavaç) otururken senaryosunu Alphan Dikmen ve Başak Angigün kaleme alıyor.

"Şampiyon" ilk bölümüyle 12 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00'de TRT 1'de!

Kaynak: Bültenler