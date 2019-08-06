Şampiyon tıraşı, Tolgahan Sayışman imaj tazeledi!

06.08.2019 15:49

Şampiyon bir boksörü canlandıracağı yeni rolü için uzun süredir spor salonundan çıkmayan ve güçlü kaslarıyla dikkat çeken yakışıklı oyuncu saçlarını ise yakın dostu Adem Terzi'ye emanet etti.

Rolü gereği bambaşka bir görüntüye büründüğünü belirten yakışıklı oyuncu, "Çok uzun zamandır bu role hazırlanıyordum. Umarım izleyenler yeni imajımı ve dizimizi beğenir" dedi.