Şampiyon takımdan Başkan Tekin'e ziyaret

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Kadın Voleybol Bölgesel Lig'e katılıp şampiyon olarak 2.Lig'e çıkan Torbalı Belediyespor yönetici ve voleybolcuları Belediye Başkanı Mithat Tekin'i ziyaret edip, kupayı takdim etti.

Şampiyonluk kupasını Başkan Tekin'e verdiler

Torbalı'da kısa süre önce kurulan bir voleybol takımından tarihi gurur geldi. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Kadın Voleybol Bölgesel Lig'e katılan Torbalı Belediyespor şampiyon olarak profesyonel lige katılma hakkı kazandı. Önce Bölgesel Lig gruplarında 3'te 3 yaparak finallere kalan Torbalı Belediyespor, ardından final grubunda 7 puan alarak şampiyon olarak 2.Lig'e çıktı. Şampiyon takım Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin'i ziyaret etti. Kendisine şampiyonluk kupasını takdim eden kulüp sporcularını ve yöneticilerini kutlayan Başkan Tekin, "İnşallah önümüzdeki sene birinci lige çıkarız. Belediye olarak tüm desteği sizlere vermeye hazırız" dedi.

BÜYÜK GURUR YAŞATTI

Toplamda 6 maç yapan ve bunların 5'ini kazanan Torbalı Belediyespor ilçeye büyük gurur yaşattı. Aralarında Sultanlar Ligi ve Beşiktaş tecrübesi olan Çiğdem Nahum gibi usta sporcuların da yer aldığı Torbalı Belediyespor, önümüzdeki yıl 2.Lig'de yer alacak. Takımın Voleybol Şube Sorumlusu Bahadır Erdoğan, "Bu gururu yaşadığımız ve yaşattığımız için mutluyuz. Hayalimizi gerçekleştirdik. Hedefimiz seneye de şampiyon olup Birinci lige çıkmak" dedi. Öte yandan başarıyla gururlandıklarını ifade eden Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, "Önümüzdeki sezon belediyemizin imkanlarını bu sporcularımız için seferber edeceğiz. Spora ve sporcuya yönelik desteklerimiz devam edecek. Bu gururu bize yaşattıkları için takım yöneticilerimiz ve sporcularımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler