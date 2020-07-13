Şampiyon takımdan Başkan Saygılı'ya ziyaret
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Şampiyon takımdan Başkan Saygılı'ya ziyaret

Kırıkkale Büyük Anadoluspor Yönetim Kurulu üyeleri, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'yı ziyaret etti.

Şampiyon takımdan Başkan Saygılı'ya ziyaret
13.07.2020 17:15 | Son Güncelleme: 13.07.2020 17:23

Kırıkkale Büyük Anadoluspor Yönetim Kurulu üyeleri, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'yı ziyaret etti.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) ekiplerinden Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun aldığı karar sonrasında 3. Lig'e yükseldi. Şampiyonluğu tescillenen takımın yönetim kurulu üyeleri, sezon boyunca kendilerine desteklerini esirgemeyen Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'yı ziyaret ederek teşekkürlerini iletti. Yönetim Kurulu üyelerini makamında ağırlayan Başkan Saygılı ise, her zaman takımın yanında olduğunu ifade ederek şampiyonlukları dolayısıyla kendilerini kutladı. Başkan Saygılı, "Takımımıza her zaman destek veriyoruz. İnşallah 3. Lig'de de başarılı bir sezon geçirerek daha iyi yerlere geleceğiz. Yönetim, teknik heyet, taraftarlarımız ve futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Bu takım başarısını sürdürecek" ifadelerini kullandı.

Kırıkkale Büyük Anadoluspor Yönetimi de Başkan Saygılı'ya plaket takdim etti. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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