Şampiyon sprinter Coleman spordan geçici olarak men edildi Dünya şampiyonu ABD'li sprinter Christian Coleman, doping testlerini 3 kez kaçırdığı gerekçesiyle spordan geçici olarak men cezası aldı.

Dünya şampiyonu ABD'li sprinter Christian Coleman, doping testlerini 3 kez kaçırdığı gerekçesiyle spordan geçici olarak men cezası aldı.

Atletizmde Dürüstlük Birimi'nin (AIU) sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, testlere kasıtlı olarak girmeme gerekçesiyle Coleman'ın spordan geçici olarak men cezası aldığı belirtildi.

Bu cezayla Coleman'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gelecek yıla ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma olasılığı riske girdi.

Sosyal medya hesaplarından kendini savunan Christian Coleman ise Noel alışverişi nedeniyle dışarıda olduğu sırada doping testi kontrolünün yapıldığını ve evine çok yakın bir mesafede bulunmasına rağmen testi yapan yetkilinin kendisiyle irtibata geçmediğini belirterek AIU'yu suçladı.

Jamaikalı dünya rekortmeni atlet Usain Bolt'un emekli olmasının ardından erkekler 100 metrede öne çıkan 24 yaşındaki Coleman, 2019'da Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 100 metre ile 4x100 metre bayrak yarışı kategorilerinde altın madalya elde etmişti. ABD'li sporcu, Londra'da 2017 yılında düzenlenen önceki organizasyonda ise aynı kategorilerde gümüş madalyaya uzanmıştı.

Kaynak: AA