Şampiyon Sporcumuzu Avrupa'ya Yolcu Ediyoruz
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Şampiyon Sporcumuzu Avrupa'ya Yolcu Ediyoruz

Şampiyon Sporcumuzu Avrupa'ya Yolcu Ediyoruz
Habermetre - Haberler | Toplum

Şampiyon Sporcumuzu Avrupa'ya Yolcu EdiyoruzŞampiyon kayakçımız Ebru Tuncer 11. 08. 2021 tarihinde Erzurum'da yapılan milli takım test yarışında önceki testlerde olduğu gibi yine 1.

Şampiyon Sporcumuzu Avrupa'ya Yolcu EdiyoruzŞampiyon kayakçımız Ebru Tuncer 11. 08. 2021 tarihinde Erzurum'da yapılan milli takım test yarışında önceki testlerde olduğu gibi yine 1. oldu ve 20 Ağustos - 06 Eylül 2021 tarihleri arasında Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti ve Romanya'da yapışacak olan Yaz Balkan Kupaları ve Yaz Dünya Şampiyonasında ilimizi ve ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. Sporcumuz ve antrenörümüz yarışmalar öncesi belediye başkanımız Sayın Emrah Özdemir'i makamında ziyaret ederek kamplar ve yarışmalar hakkında bilgi verdiler. Sporcumuzu ve antrenörümüzü ağırlayan sayın Başkan, her zaman yanlarında olacaklarını ifade ederek sporcumuz ve antrenörümüze başarılar diledi.

Kaynak: Habermetre

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