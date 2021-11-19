Şampiyonlardan Rektör Kuş'a ziyaret

BALIKESİR (AA) - Türkiye adına girdikleri son uluslararası şampiyonalarda kürsüye çıkma başarısı elde eden üniversitesi öğrencileri, milli sporcular Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş'u makamında ziyaret etti.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden milli güreşçiler Kerem Kamal ve Kadir Kamal ile milli kick boksçu Bilal Dural, yakın dönemde katıldığı şampiyonalarda uluslararası başarılarına yenilerini eklediler.

İtalya'da düzenlenen Dünya Kick Boks Şampiyonasında gümüş madalya kazanan Bilal Dural ile Sırbistan'da düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonasında Grekoromen Stilde bronz madalya kazanan Kerem Kamal ve Kadir Kamal'ı Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, makamında ağırladı.

Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Rektör Kuş, öğrencilere plaket ve hediyelerini takdim etti, ayrıca lisans eğitimini tamamlayan Bilal Dural'a diplomasını da verdi. milli sporculara gelecek turnuvalarında da başarılar dileyen Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, öğrencilerinin elde ettiği başarılarıyla gurur duyduklarını ifade etti.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Soyer ile birlikte Rektör Prof. Dr. İlter Kuş'u ziyaret eden milli sporcular da kendilerine verdiği destekler dolayısıyla Rektör Prof. Dr. İlter Kuş'a teşekkürlerini iletti.