Şampiyon Sporculardan Başkan Kocadon'a Ziyaret

Paris'te düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olan Amiral Turgutreis Spor Kulübü sporcuları antrenörleri eşliğinde Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u ziyaret etti.



Bodrum Belediyesi Başkanlık Makamı'nda gerçekleşen ziyarete Muaythai Federasyonu Ege Bölge Koordinatörü Salim Tanış, Muaythai Milli Takım Antrenörü Gökhan Konuk ile ikisi eski biri de 2017 yılı şampiyonu sporcular katıldı.



Paris'te yapılan yarışmalara katılan Amiral Turgutreis Spor Kulübü'nün iki sporcusundan Merve Sağlam 51 kg kategorisinde 2017 Avrupa Şampiyonu oldu. Şampiyonadan güzel bir başarıyla döndüklerini belirten yetkililer; spora ve sporcuya verdikleri desteklerden dolayı Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'a teşekkür ederek boks eldiveni hediye etti.



Sporcuları başarılarından dolayı kutlayan Başkan Kocadon, "Bu duygular benim için güzel, böylesi başarılar kaç tane çocuğu kötü alışkanlıklardan kurtaracak biliyor musunuz? Bu örnek bir model. Onun için herkes mücadele edecek 'Acaba ben de bir gün boynuma o madalyayı takabilir miyim?' diyecek. Bu da nedir, küçük yaşta spora alışkanlık yapacak, sporla mücadele edecek ve kötü alışkanlıklardan uzak duracak. İşte benim en büyük derdim bu. Bana bu güzel madalyalarla geliyorsunuz ya, bundan güzel mutluluk yok benim için. "dedi. - MUĞLA