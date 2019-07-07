Şampiyon Şirketler Gurubu 40'ıncı yılını kutladı

Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, "Türkiye de mobilya sektörü son 6 ayda yüzde iki buçuk küçüldü ama bizim marklarımız yüzde 44 büyüdü" dedi.

Ertekin, İstikbal Mobilya Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük ile birlikte Malatya'da İstikbal'in yeni açtığı mağazanın açılışına katılarak, Şampiyon Şirketler Gurubunun 40.yıl kutlamasına katıldı.

İstikbal'in bayiliğini yapan Şampiyon Şirketler Grubu'nun 40.yılı dolayısıyla pasta kesen Ertekin, burada yaptığı açıklamada, "Şampiyonlar Şirketler Grubunun 40. yılını kutluyoruz. İnşallah 40 değil 140. yıllarını kutladıklarını da Malatya halkı görür" dedi.

Ertekin, Türkiye'de mobilya sektörünün son durumuna ilişkin yaptığı değerlendirmede ise şunları söyledi:

"Türkiye'de mobilya sektörünün yüzde 2,5 daraldığı bir dönemde bu markalar yüzde 44 büyüme başarısı gösterdi. Bu başarı ne fabrikada üretilen ürünlerin kalitesi ne hizmet kalitesi bu başarının sebebi bu markalara inanmış bu marklarla beraber yol yürüyen kıymetli Nazım ağabey gibi bayilerden oluşuyor. Biz mobilya, ahşap satmıyoruz. Biz bir malı servisi, markası ile satıyoruz ve sonuna kadar da arkasındayız. Bu yüzden de gittiğimiz her ilde markaları taşıyabilecek ve ticaretleri ile o ilin ön plana çıkmış şahsiyetleri, isimleriyle yol arkadaşlığı yapıyoruz. Malatya da ki bütün bayilerimiz her üç markamız için de bellona, istikbal, mondi içinde zaten bu nitelikleri ile Malatya halkı tarafından sevilen, sayılan itibar göre iş adamları."

Şampiyon Şirketler Grubu'nun 40.yılı dolayısıyla gerçekleştirilen kutlamada Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Alpaslan Baki Ertekin ile İstikbal Mobilya Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük'ün yanı sıra Şampiyon İstikbal Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Kıymaz ve başkan yardımcıları Kerem ile Hüseyin Kıymaz'da katıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA