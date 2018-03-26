Şampiyon Raketler Yarı Finaller Öncesi Moral Depoladı

Anadolu Yıldızlar Ligi müsabakalarında Türkiye finallerine giden kapıyı aralayan badmintoncular, şampiyona öncesi başarılarını Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen Anadolu Yıldızlar Ligi müsabakalarının çeyrek final etabında kortlarda sergiledikleri performansla yarı finallere katılmaya hak kazanan usta raketler, üst üste elde ettikleri başarıların mutluluğunu Başkan Rıdvan Fadıloğlu ile paylaştılar.

Şampiyonlara sportif malzeme ödülü

Farklı branşlarda elde ettikleri başarılarla Gaziantep'i bölgesel ve ulusal mecralarda temsil etme hakkı elde eden ve bu platformda kupa sevinci yaşayan sporcularla sık sık bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun misafirleri, bu kez başarılarını temel eğitimden şampiyonluk kupalarına taşıyan badminton branşı sporcuları oldu. Kortlarda sergiledikleri performansla Gaziantep'i başarıyla temsil eden sporculara sportif malzeme armağanlarında bulunan Başkan Fadıloğlu, gerçekleştirilen ziyaretin ardından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Badminton branşında gerçekleştirdiğimiz spor okulu çalışmaları, düzenlediğimiz sportif organizasyonların ardından sporcularımızın Gençlik ve Spor Bakanlığımızın himayesinde gerçekleştirilen bir organizasyonda İl Karması seçilmeleri akabinde çeyrek finalde başarılı performanslar sergileyerek yarı finallere kadar yükselmeleri bizleri mutlu etti. Başarılı raketlerimiz inşallah organizasyonun bu etabını da başarıyla tamamlar ve Türkiye finallerine yükselirler. Farklı branşlarda sporcularımızın elde ettikleri sportif başarılar bizleri gururlandırıyor. İmkanlarımız doğrultusunda, kanunların el verdiği ölçüde amatör spora ve sporcuya verdiğimiz destek sürecek. Sporcularımızın başarısında emeği geçen hocalarımızı, değerli velilerimizi ve sporcu arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum."

Desteklerle raketlerimiz daha büyük başarılara uzanacak

Türkiye Badminton Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Ziya Koyuncu, Başkan Fadıloğlu'nun şampiyonluk sevinci yaşayan sporcuları kabulü sonrasında yaptığı değerlendirmede, "Şehitkamil Belediyemizin ve Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüzün destekleriyle sporcularımız kısa bir zaman diliminde büyük başarılara imza attılar. Verilen desteklerle daha büyük başarılara uzanacaklar. Şehitkamil Belediyemiz sporcularımıza tesislerinin kapılarını açıyor, sportif malzeme destekleriyle branşımızın daha nitelikli şartlarda icra edilmesine olanak sağlıyor. Bu nedenlerle Sayın Belediye Başkanımız nezdinde desteklerini esirgemeyen tüm yetkililere camiamız adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Şehitkamil Belediyesi Spor Okullarında badminton branşı ile tanışan sporcu öğrencilerin hedefinin Türkiye finallerine katılarak Gaziantep'i ödül kürsüsünde temsil etmek olduğu belirtildi. - GAZİANTEP