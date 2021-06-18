Şampiyon piyanist ilk canlı performans konserini verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şampiyon piyanist ilk canlı performans konserini verdi

Şampiyon piyanist ilk canlı performans konserini verdi
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da çevrim içi düzenlenen Uluslararası Kanada Çağdaş Sanatlar Akademisi Piyano Yarışması'nda birinci olan Defne Ekmekçi (11), ilk canlı performansını sergiledi.

ŞANLIURFA'da çevrim içi düzenlenen Uluslararası Kanada Çağdaş Sanatlar Akademisi Piyano Yarışması'nda birinci olan Defne Ekmekçi (11), ilk canlı performansını sergiledi.

Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen Defne Ekmekçi'nin piyano dinletisine Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, öğretmenler ve aileler katıldı. Yaklaşık 2 yıllık bir piyona eğitimi alan Defne Ekmekçi, mayıs ayında çevrim içi düzenlenen ve Kanada, ABD, Ukrayna gibi ülkelerden aynı yaş kategorisindeki 250 katılımcının eserlerinin değerlendirildiği yarışmaya katıldı. Yapılan değerlendirme sonucunda Uluslararası Kanada Çağdaş Sanatlar Akademisi Piyano Yarışması'nda birinciliğe layık görülen Defne'nin ismi akademinin internet sayfasında yer alırken, plaket ve sertifikası da verildi.

250 yarışmacı arasından, birincilik derecesini elde eden Ekmekçi, dinleyicilerine müzik ziyafeti vermek için Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi'nde piyano başına geçti. Seçtiği eseri kalabalık önünde ilk kez çalan Defne, performansıyla beğeni topladı.

Ekmekçi'nin canlı performansını dinleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ona tablet hediye etti. Defne Ekmekçi gibi nice dünya şampiyonlarının Şanlıurfa'dan çıkacağını belirten Beyazgül, "Şanlıurfa, tarihi, gastronomisi, müziği ile bir kültür şehridir. İnanıyorum ki Defne kızımız gibi nice dünya şampiyonları bu şehirden çıkacaktır. Ben burada kendisini tebrik ediyorum. Şanlıurfa'dan birçok sanatçı çıkacak. Bence dünyada müzik şehri olmayı hak eden tek bir şehir varsa, o da Şanlıurfa'dır. Çünkü müziğin her türlüsü burada var" dedi.


Şampiyon piyanist ilk canlı performans konserini verdi
Şampiyon piyanist ilk canlı performans konserini verdi
Şampiyon piyanist ilk canlı performans konserini verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlham Aliyev Muharrem İnce Boris Johnson Devlet Bahçeli
Magazin Bergen Hadise Emel Sayın Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Gareth Bale Okay Yokuşlu Merih Demiral Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şampiyon piyanist ilk canlı performans konserini verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.06.2021 15:04:30. #1.13#

title