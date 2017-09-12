Şampiyon Pilot Ülkü, Belçika'da Gururumuz Oldu

Ülkü Motorsport Takım Kaptanı ve Milli Pilot Ümit Ülkü, Porsche Sports Cup yarışlarında ikinci gelerek ülkemizi başarılı bir şekilde temsil etti.



Milli Pilot Ülkü, Belçika'da Spa-Francorchamps pistinde yağmurlu havada gerçekleşen ilk yarışta toplamda 46 Porsche otomobilin start aldığı, 26 Porsche'nin yarıştığı 991 GT3 kategorisini ikinci olarak tamamlamayı başardı. Organizasyonun ikinci gününde koşulan ve baştan sona büyük çekişme yaşanan ikinci yarışı da kategorisinde 5. tamamlayan şampiyon pilot, bu dereceleri ile hafta sonu güzel puanlar elde etti. Serinin 21-22 Ekim'de Almanya Hockenheim Ring pistinde sezonun son yarışı yapılacak. - İZMİR