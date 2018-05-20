Şampiyon' Paketi Sahiplerine 21 Gb İnternet

Turkcell, dijital işbirliğine gittiği Galatasaray'ın 21'inci şampiyonluğunu, hediye ile kutladı. Turkcell, Sarı Kırmızılılar kupa sevincini dijital ortamda da yaşasın diye, 'Şampiyon' paketi sahiplerine, 21 GB internet hediye edildiğini duyurdu.

Turkcell, dijital işbirliği yaptığı Galatasaray'ın 21'inci şampiyonluğunu, hediye 21 GB internetle kutladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre Ocak ayında imzalanan anlaşma sonrasında Sarı Kırmızılıların attığı gol ve kazandığı maç karşılığında, dijital destek paketi sahibi her bir taraftara toplamda bugüne kadar 19.4 GB internet hediye eden Turkcell, sarı kırmızılıların şampiyonluk sevincine ortak oldu. Turkcell, takımlarının şampiyonluk keyfini dijital ortamda rahat rahat çıkarabilmeleri için 'Şampiyon' paketine sahip olan taraftarlara, 21'inci şampiyonluğa özel 21 GB internet hediye etti.

Turkcell'in Galatasaray taraftarlarına şampiyonluk hediyesi olan 21 GB, şampiyonluk maçı sonrası hatlarına tanımlandı. Hediyeden mevcut paket sahiplerinin yanı sıra 21 Mayıs'a kadar 'Şampiyon' dijital destek paketi alan tüm Galatasaray taraftarları da faydalanabilecek. - İSTANBUL