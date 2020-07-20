Şampiyon olan Başakşehir'den, Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'na sürpriz davet!
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Şampiyon olan Başakşehir'den, Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'na sürpriz davet!

Medipol Başakşehir, geçtiğimiz akşam şampiyon oldu ve takımın Başkanı Göksel Gümüşdağ, kutlamalara eski teknik direktör Abdullah Avcı ve eski takım kaptanı Emre Belözoğlu'nu da davet edeceklerini bildirdi. Tarihi şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, ''Türk futbolunda devrim niteliğinde bir şampiyonluk kazandık.'' dedi.

Şampiyon olan Başakşehir'den, Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'na sürpriz davet!
20.07.2020 08:17 | Son Güncelleme: 20.07.2020 08:28

Şampiyonluk kutlamalarına Abdullah Avcı ve eski futbolcuları Emre Belözoğlu'nu da davet edeceklerini açıklayan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, ''4-5 yıldır kıl payı kaçırdığımız şampiyonluklara rağmen hiç yılmadık.'' diyerek şampiyonluğu hak ettiklerini belirtti.

Başakşehir'in şampiyonluk öyküsünü anlatan Gümüşdağ, "2014 yılında bir avuç arkadaşımızla Başakşehir'i kurduk, 6. yılımızda şampiyon olduk. Bir avuç ama inancı çok yüksek olan taraftarımız... 4-5 yıldır kıl payı kaçırdığımız şampiyonluklara rağmen hiç yılmadık... Tüm teknik ekibimizi ve futbolcularımızı tebrik ederim, yönetim kurulumuzu da tebrik ederim. 2014 yılında tesislerimizde her yere şöyle yazmıştık; Her yere şöyle yazmıştık 'Zor diye bir şey yoktur, imkansız biraz zaman alır. Herkesin büyük emeği var şampiyonlukta, gerçekten hepimiz çok inandık ve bu yüzden de çok önemliydi. Türk futbolunda devrim niteliğinde bir şampiyonluk kazandık, herkese hayırlı olsun" dedi.

"SIRADA AVRUPA VAR''

Başakşehir'in Türkiye'yi gururla temsil etmeye devam edeceğinin altını çizen Gümüşdağ, "Başakşehir taraftarıyla şampiyonluğu kutlayacağız, bize inanan herkese teşekkür ediyorum. Biz her sene zorlu bir yarış içerisinde olduk, bize yakışan şekilde davrandık, saha içerisinde kaldık, oyun gücümüze güvendik ve şampiyon olduk. Şimdi sırada Avrupa var.. Ülkemizi temsil etmeye devam ediyoruz, en büyük arzumuz Avrupa'da da devam etmek" şeklinde konuştu.

AVCI VE BELÖZOĞLU'NA DAVET

Şampiyonluk kutlamalarına Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'nu davet edeceklerini ifade eden Gümüşdağ, "Okan Buruk hocamızla sözleşmemiz devam ediyor, gönül bağımız var ve tüm ekip aynı şekilde devam edecek. Bugün Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmamız ülkemiz açısından da önemli ve bizi memnun ediyor. Bu takımda oyuncu olan, emeği olan Emre Belözoğlu ve Abdullah Avcı'yı da şampiyonluk kutlamalarına davet edeceğiz, onların da bu anlara tanıklık etmesini istiyoruz" dedi.

"TÜRKİYE'DE 6. ŞAMPİYON OLMAK BÜYÜK GURUR''

Sonuna kadar hak edilen bir şampiyonluk kazandıklarının altını çizen Gümüşdağ, "Duygularımı anlatmakta zorlanıyorum, önümüzde 100 yıllık çınarlar var ve bunlara rağmen şampiyon oluyoruz. Türkiye'de 6. şampiyon olabilmek büyük bir gurur, onur duyuyorum. Herkes ortak paydada buluştu, heyecanı yaşadı. Hep mücadele ettik, Allahımıza sığındık ve sonunda da şampiyon olduk" şeklinde konuştu.

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