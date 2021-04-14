Şampiyon öğrencilerden Safranbolu Belediye Başkanı Köse'ye ziyaret

Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası finalinde dereceye giren Safranbolulu öğrenciler, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'yi ziyaret etti.

Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası finalinde dereceye giren Safranbolulu öğrenciler, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'yi ziyaret etti.

Singapur merkezli yapılan Matematik Olimpiyatı'nda dereceye giren Eymen Efe Ayvalık, Ayşe Gizem Çelen, Ömer Akhan ve Ahmet Salih Sözer'i kabul eden Köse, öğrencilere ve eğitimcilerine teşekkür etti.

Köse, "Üstün başarı gösteren ortaokul matematik olimpiyat takımı ve emeği geçen öğretmenlerimizi tebrik ediyor, kutluyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler