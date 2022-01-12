Şampiyon Mustafa Kemal Ortaokulu oldu

Kız Badminton il birinciliğinin şampiyonu Mustafa Kemal Ortaokulu oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Turgut Özal Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda Küçük Erkek-Kızlar Badminton il şampiyonası yapıldı. 60 sporcunun katıldığı Küçük Erkek-Kızlar Badminton il birinciliği müsabakaları sonunda Kızlarda Mustafa Kemal Orta Okulu birinci, Gümüşova Orta Okulu ikinci, Özel Saray Okulu üçüncü olurken Erkeklerde de Mustafa Kemal Orta Okulu birinci, Gümüşova Orta Okulu ikinci, Fatih Orta Okulu üçüncü ve Özel Saray Okulu dördüncü oldu.

Dereceye giren takımlara ödülleri beden eğitimi öğretmenleri tarafında verildi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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