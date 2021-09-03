Şampiyon Muaythai sporcularından Kabakcı'ya ziyaret
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Şampiyon Muaythai sporcularından Kabakcı'ya ziyaret

Şampiyon Muaythai sporcularından Kabakcı'ya ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

100. Yıl Sakarya Zaferi Minik Yıldız Muaythai Türkiye Şampiyonasından 2 Türkiye şampiyonluğu ve 2 Türkiye üçüncülüğü ile dönen İncesu Kaymaz Spor Kulübü sporcuları, Antrenörleri Şakir Kaymaz ve İncesu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mevlüt Böyük ile birlikte Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali...

100. Yıl Sakarya Zaferi Minik Yıldız Muaythai Türkiye Şampiyonasından 2 Türkiye şampiyonluğu ve 2 Türkiye üçüncülüğü ile dönen İncesu Kaymaz Spor Kulübü sporcuları, Antrenörleri Şakir Kaymaz ve İncesu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mevlüt Böyük ile birlikte Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

100. Yıl Sakarya Zaferi Minik Yıldız Muaythai Türkiye Şampiyonası 18 - 22 Ağustos 2021 tarihleri arasında Ankara'da yapıldı. Şampiyonaya Kayseri'den katılan İncesu Kaymaz Spor Kulübü sporcuları A. Akay Dalkıran yıldız erkekler 44kg'da ve Suna Kaymaz minik bayanlar 42 kg'da Türkiye birincisi olurken Beritan Görücü minik bayanlar 32 kg ve Yiğitcan Kaymaz 10 yaş altı Waykuru kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Şampiyona dönüşü İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret eden sporcular sevinçlerini paylaştı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kabakcı; Ankara'dan şampiyonluklarla dönen sporcuları, Antrenörleri Şakir Kaymaz'ı ve İncesu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mevlüt Böyük'ü tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Şampiyon Muaythai sporcularından Kabakcı'ya ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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